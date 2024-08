¿Quién apostó por el rock and roll antes de Héroes del Silencio?

La canción 'Apuesta por el rock and roll´ es uno de los himnos de Héroes del Silencio pero, ¿sabías que el grupo de Bunbury no fue el primero que la cantó?

Este mítico tema es de Más Birras, un grupo zaragozano que triunfó en los 80 y primeros años de la década de los 90. En 1985 grabaron por primera vez la canción 'Apuesta por el rock and roll´ que años más tarde, su paisano Enrique Bunbury quiso cantar con Héroes del Silencio.

Toda esta historia está ahora en auge gracias a la película 'La Estrella Azul´ del director turolense, Javier Macipe. En el film nos cuenta parte de la vida de Mauricio Aznar, el líder de Más Birras. Macipe lleva media vida, 18 años, con este proyecto en mente hasta que por fin, vio la luz hace unos meses.

"La propia madre de Mauricio me dijo que podría hacer una película sobre su hijo"

"En uno de mis primeros cortos use una canción de Más Birras. Para ello le pedí permiso a la madre de Mauricio. Un día me invitó a su casa a tomar un café y hablando con ella, descubrí muchas cosas sobre la vida del líder de Más Birras como, por ejemplo, que tenía un hermano que murió solo unos días antes que él. La de Mauricio fue una vida fascinante y dura. Me quedé muy impresionado. La propia madre de Mauricio me dijo que podría hacer una película. Yo no me veía entonces preparado. Aún estaba en la Universidad, pero seguí hablando con la madre de Mauricio y años después, cerramos todo para sacar la película adelante", nos cuenta Macipe en COPE.

La película ha sido todo un éxito. Ganó dos premios en el Festival de San Sebastián del año pasado, suena en la quiniela para los próximos Goya y suma ya más de medio millón de visualizaciones en las plataformas de streaming. La película no solo recoge cómo Más Birras se hicieron famosos y popularizaron la canción 'Apuesta por el rock and roll´, sino que también narra cómo Mauricio se distanció del grupo para ir a Argentina para experimentar con la música tradicional de ese país.

"El grupo estaba en un momento muy bueno y de repente Mauricio lo dejó todo para hacer folklore del interior de Argentina. La pelícua puede ayudar a comprender en lugar de juzgar los motivos por los que Mauricio hizo eso. A través de su mirada, vivimos su viaje a Argetina y eso también se refleja en la música de la película", asegura Macipe.

Las canciones de Más Birras vuelven a los escenarios

De la película ha derivado el proyecto musical del mismo nombre: 'La Estrella Azul´. El propio Macipe es el guitarrista del grupo y el actor Pepe Lorente, que interpretó a Mauricio Aznar en la película, es el cantante. Para el rodaje tanto Macipe como Lorente tuvieron que recrear algunas de las canciones de Más Birras. Se les ha dado tan bien que este verano están llevando 'Apuesta por el rock and roll´, y el resto de canciones de Más Birras, por los escenarios de varios municipios.

"Mauricio brillaba como una especie de John Lennon local"



"Pepe Lorente no solo imita a Mauricio. Durante el rodaje de la película le dije que pensara en que estaba interpretando al Quijote y de esa manera encontraríamos la universalidad. Mauricio brillaba como una especie de John Lennon local", afirma Macipe en COPE. Los municipios aragoneses de Hecho o Ariño (el pueblo de Macipe) ya disfrutan este verano de la música de Más Birras sobre sus escenarios.