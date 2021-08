¿Qué ocurrió un 4 de agosto?

El 4 de agosto de 1808 destaca en la historia de Los Sitios de Zaragoza como el gran ataque de los franceses a la ciudad. Durante el Primer Sitio, los franceses habían intentando entrar el 15 de junio y fueron rechazados en las tapias del Cuartel de Caballería. El 2 de julio volvieron a atacar y fueron rechazados gracias, entre otros, al cañonazo de Agustina de Aragón. El 4 de agosto lograron entrar por la plaza Aragón y avanzar hasta plaza de España, y allí comenzó la batalla, en pleno corazón del Tubo.

“Querían llegar hasta la plaza del Pilar, y en lugar de meterse por la calle Don Jaime se equivocaron y atacaron por la calle Cinegia. Allí metieron la pata porque en esas calles estrechas era más fácil defenderse. Los franceses consiguieron llegar hasta lo que es la calle 4 de Agosto, que fue el límite del avance francés”, ha explicado el presidente de la Asociación de Voluntarios de Aragón, Luís Sorando.

Y así, a la altura del Teatro Principal, en calles enfrentadas franceses y españoles estuvieron 15 días, sin que los unos pudieran avanzar ni los otros rechazarlos. El 14 de agosto, tras la derrota de Bailén, los franceses se marcharon. “El general Palafox aprovechó para ir a por refuerzos y logró volver con armas y comida, lo que permitió prolongar la resistencia”, ha indicado.

Del 15 junio 14 de julio tuvo lugar el Primer Sitio de Zaragoza. El Segundo Sitio comenzó el 21 de diciembre y duró hasta el 21 de febrero, fecha en la que Zaragoza acabó capitulando -no rendida- imponiendo unas condiciones que los franceses no respetaron. “Una de ellas, respetar al clero. Los franceses culpaban de la resistencia a los curas. Decían que tenían comido el coco al pueblo porque sino no se entendía que se resistieran a las libertadas que traían. Y el primer día tras la capitulación tiraron por el puente de Piedra al padre Boggiero y a Santiago Sas. Los franceses no respetaron la capitulación”.

Reviviendo aquellas batallas Sorando destaca la inexperiencia y valentía de la resistencia. “Mataban ratones a cañonazos” y “malgastaban la munición”. “Eran inexpertos en táctica militar, pero a veces el valor suple eso. Murieron muchos españoles, pero lograron frenarles”, ha añadido Sorando. Durante Los Sitos de Zaragoza murieron 50.000 españoles -más de la mitad por tifus- y alrededor de 5.000 ó 6.000 mil franceses.

