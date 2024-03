¿En qué estado se encuentra ahora mismo la estación de cercanías de Miraflores?

Que las lluvias del pasado mes de julio de 2023 causaron estragos en Zaragoza, no es algo nuevo. Uno de los puntos que se vio seriamente afectado (no a nivel estructural, pero sí dentro de su instalación) fue la estación de Miraflores de Zaragoza. Desde entonces, tiene problemas en algunos de sus puntos de accesibilidad.

Es la denuncia que han trasladado a COPE Zaragoza varios vecinos al respecto. Antonio (77 años) y Mari Carmen nos han contado que cada vez que cogen el cercanías para ir a su pueblo es una aventura. Tanto es así, que incluso se han visto obligados a cambiar de estación y tener que desplazarse a Goya, en lugar de cogerlo en Miraflores.

Antonio asegura estar "hasta las narices" de esta situación. Y nos dejaba esta radiografía de Miraflores: "No funcionan las escaleras ni los ascensores. Así desde las inundaciones del mes de julio. He llenado ya dos hojas de reclamaciones y no me han hecho ni caso. Tengo las rodillas bastante doloridas y los veintitantos escalones que hay que subir son bastante empinados".

Mari Carmen, mujer de Antonio, también se centra en el aspecto de la iluminación: "No hay luz. Da miedo. En el tren de la tarde, que venimos de noche, da miedo. Falta de luz, no hay vigilancia... Es terrorífico". En su caso, hacen uso del servicio de media distancia para viajar a Ferreruela de Huerva, en la comarca del Jiloca (Teruel).

Las explicaciones de RENFE

En COPE Zaragoza también hemos querido conocer qué es lo que nos dicen desde RENFE, que es quien gestiona esta estación de Miraflores. Fue, por cierto, construida por ADIF, pero su gestión, como decimos, corresponde a la primera.

Hemos llamado esta mañana para conocer cómo se encuentra en estos momentos dicha instalación para ver si se habían podido ir subsanando las deficiencias. Es una estación de ADIF, pero la gestión corresponde a RENFE, como en el resto de la estación de Cercanías del territorio. Gestión para encargarse, en este caso concreto del que hablamos, de la solución de todo este tipo de deficiencias.

Desde RENFE nos han recalcado varias cosas, distintas a las que contaban Antonio y Mari Carmen. Nos dicen que la única deficiencia que existe actualmente está, efectivamente, en las escaleras mecánicas. Que no funcionan. Pero sí que nos comentan que los ascensores sí que se encuentran ya en perfectas condiciones y funcionando.

Sobre la reparación de las escaleras mecánicas, nos han dicho también desde RENFE que ya está en marcha un plan para subsanar y reparar esta deficiencia. Se trata de un Plan de Remodelación Integral para estas escaleras, pero por el momento no nos han confirmado el plazo de ejecución y su duración.

Y sobre la iluminación de Miraflores, también nos han dicho que, a día de hoy, no les han notificado ninguna reclamación al respecto, por lo que ahora mismo también está siendo la correcta. Insistimos, es lo que nos han comentado desde RENFE.

Casi 16 años funcionando

Esta estación de Miraflores tiene ya 16 años a sus espaldas y fue inaugurada en la Expo de 2008. Cuenta con una sola línea de Cercanías que suma un total de 16 kilómetros y medios. La línea, la C-1, tiene su inicio precisamente en la Estación de Miraflores. Hace paradas en la Estación de Goya, en el Portillo, en Delicias, en Utebo y en Casetas.