¿En qué consiste la técnica del 'hurto amoroso' y cómo puedes evitar ser una víctima?

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron el pasado día 21 de mayo a un hombre de 37 y a una mujer de 31 años de edad como presuntos responsables de un varios delitos de hurto cometidos siempre con el mismo modus operandi. En la mayoría de los casos, los cometía una mujer joven quien sirviéndose del contacto físico, sustraía joyas y dinero a sus víctimas, personas de avanzada edad a las que abordaba en la calle o en sus domicilios.

La pareja seleccionaba a sus víctimas en zonas concurridas por personas mayores, como parques y zonas peatonales. A continuación, entablaban conversaciones para obtener información relevante, como domicilios y detalles personales.

El contacto físico directo, bajo la excusa de afectividad, les permitía sustraer efectos de los bolsillos y joyas del resto del cuerpo de las víctimas. Además, solicitaban números de teléfono y planteaban proposiciones para acceder a los inmuebles y robar objetos de mayor valor, principalmente dinero y joyas.

El total de lo sustraído por estos amigos de lo ajeno asciende a 21.360 euros. Los dos detenidos ya suman más de una decena de antecedentes por hechos similares y no se descarta que pueda haber más víctimas con esta modalidad delictiva.

Modus operandi

En este tipo de hurto, los autores suelen ser mujeres jóvenes de origen mayoritariamente de Europa del este, que actúan solas, en parejas o tríos, y que cuentan con el apoyo de hombres que suelen esperarlas en las inmediaciones de donde sucede el hecho con vehículos para emprender la huida.

Generalmente se trata de grupos organizados itinerantes, que operan a lo largo del territorio nacional, por lo que las denuncias se concentran en días concretos, para posteriormente cambiar de localidad, lo que dificulta sustancialmente la investigación de estos delitos.

Como señal de agradecimiento o abusando de confianza, tocan o abrazan a su víctima, sin que ésta se dé cuenta que en el momento del abrazo le está sustrayendo relojes, cadenas, y otras joyas de valor, tanto económico como sentimental.

Consejos para no ser víctimas de este tipo de hurtos

1. Desconfía de los desconocidos: Si alguien se acerca a ti con cualquier excusa y quiere darte un abrazo, mantén los ojos bien abiertos. Es posible que estén utilizando esta táctica para sustraer objetos de valor mientras te distraen.

2. No aceptes muestras de cariño de extraños: Aunque pueda parecer inofensivo, un abrazo o contacto físico puede ser parte del modus operandi de los delincuentes. No te sientas obligado a aceptar gestos afectuosos de personas que no conoces.

3. Mantén la distancia: Si alguien se acerca demasiado, especialmente si intenta tocarte o abrazarte, mantén una distancia segura. No dudes en alejarte si algo te parece sospechoso.

4. Sé consciente de tus pertenencias: Lleva tus objetos de valor (joyas, relojes, etc.) de manera discreta y asegúrate de que no sean visibles para los demás. Esto dificultará que los delincuentes los sustraigan.

5. Comunica a las personas mayores: Si tienes familiares o amigos de avanzada edad, infórmales sobre esta modalidad de hurto. Enséñales a reconocer las señales de alerta y a mantenerse alerta en situaciones potencialmente peligrosas.

Desde la Delegación de Participación Ciudadana se realizan charlas y campañas de concienciación mediante el Plan Mayor con el objetivo de prevenir las amenazas a la seguridad de las personas mayores, fomentando la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se explican los diferentes delitos que se pueden sufrir y medidas para evitarlos o prevenirlos.