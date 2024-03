Agresiones a profesionales sanitarios en Aragón: ¿Quiénes y por qué lo hacen?

La Policía Nacional registró 24 agresiones a sanitarios el año pasado solo en Zaragoza capital. Son la punta del iceberg porque muchas de ellas ni siquiera se notifican. Solo 14 acabaron en una denuncia formal, un 42% más que en 2022. Hubo 3 detenidos.

Las amenazas y coacciones son las agresiones más frecuentes, especialmente en atención primaria. Las víctimas son, sobre todo, mujeres. Ellas sufren, habitualmente, dos tercios de las agresiones aunque en 2023, el dato se ha equilibrado y son prácticamente la mitad.

El Colegio de Médicos de Zaragoza anima a sus profesionales a denunciar. "Los profesionales lo deben poner en conocimiento de sus Colegios de Médicos porque así les podremos ayudar desde la asesoría jurídica para todas las gestiones que tengan que hacer. Les acompañaremos y les apoyaremos poniendo a su disposición el programa integral que tenemos médico - enfermo para poderles dar apoyo psicológico", asegura el presidente del Colegio, Javier García Tirado.

PERFIL Y MOTIVOS DE LAS AGRESIONES

El perfil del agresor es el de un hombre de entre 40 y 60 años. El motivo más frecuente se debe a las discrepancias con la atención médica que reciben. Lo que genera una gran inseguridad a los profesionales sanitaros, como explica la asesora jurídica del Colegio de Médicos, Margarita Lapeña: "Les produce una sensación de vulnerabilidad y de cuestionamiento profesional. Se empiezan a preguntar si lo van a hacer bien, si van a diagnosticas o tratar bien a los pacientes... Se llegan a preguntar si deben prescribir la medicación que les pide el enfermo. Tienen miedo sobre todo a la hora de realizar las atenciones domiciliarias".

"Una agresión no denunciada es una agresión silenciada"

A raíz de estas agresiones, muchos profesionales sanitarios sufren insomnio y problemas emocionales. La denuncia es útil. A menudo se dictan medidas de protección y alejamiento del agresor.

El Colegio de Médicos cuenta con un protocolo propio y un teléfono 24 horas, de lunes a domingo: el 601 755 044. Se le indican los pasos a seguir para contactar con Policía o Guardia Civil, que también insisten en la importancia de denunciar. "Una agresión no denunciada es una agresión silenciada. No se ve. Y lo que no se ve, no ha ocurrido. Así, la conducta del agresor sa se ve reforzada y mañana puede ocurrirle algo peor a otro compeñero como ha pasado en Madrid donde ha muerto un sanitario", nos cuenta el inspector jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Adolfo Barcelona.

AGRESIONES A SANITARIOS EN EL MEDIO RURAL

La Guardia Civil realizó 123 actuaciones en 2023, 70 más que el año anterior. El teniente Reyes Cerro nos ha explicado que en el medio rural la situación es a veces peor, porque agresor y víctima se encuentran por la calle.

"En los pueblos hemos visto casos de daños en vehículos o en la propia consuta con puertas rotas, ventanas, fracturas en los accesos a los centros médicos... En el medio rural hay muchas actuaciones de diverso tipo en torno a esta problemática. En las localidades pequeñas, las víctimas vuelven a encontarse con el agresor. Algo que no ocurre en las localidades grandes donde todo queda más difuminado", afirma Cerro.

Los agentes nos cuentan que los profesionales sanitarios no están preparados para hacer frente a estas agresiones. Por eso se les da formación. Entre otros consejos, siempre intentar reconducir la situación y nunca enfrentarse al agresor.