Se pierde la semifinal de España en Munich por problemas en el vuelo: "No tuvieron empatía"

Sergio González fue uno de los españoles que, con la entrada en la mano, no pudo llegar al Allianz Arena. Lo tenía todo para ver el España-Francia desde Munich, pero problemas con el vuelo le dejaron literalmente colgado, impidiéndole disfrutar del pase a la final del equipo de Luis de la Fuente.

Hoy, en los micrófonos de COPE Zaragoza, nos ha explicado cómo fue el periplo: "Tenía la entrada y ya estaba dentro del avión. La tenía desde que pasamos a semis. Las compramos cuando pasamos para aprovechar y poder ver desde allí a la selección".

Sobre lo que pasó, así fue como empezó todo: "Todavía no tenemos claro lo que pasó. Lo único que sabemos es que cuando fuimos a hacer el embarque ya lo hicimos con media hora de retraso, pero nada que no fuera habitual en un vuelo. Y cuando estábamos dentro del avión, el avión sale del finger, todo normal, pero nos paran en mitad de pista y nos comunican que había un problema en el motor izquierdo".

Cara y cruz

Todo parecía tener una solución sencilla, pero se complicó. "La buena noticia, decían, es que eso no impedía volar. Lo que le costase a los técnicos. Al principio todos tranquilos porque íbamos con margen", explica Sergio. Añade que "revisaron el motor durante hora y veinte. A las 15.00 horas nos dijeron que ya podíamos despegar. Encendieron los motores y tal como lo hicieron, los volvieron a apagar y que se cancelaba el vuelo".

Ante este final inesperado, Sergio se quedó de una pieza: "Reaccionas un poco perplejo, porque no correspondía nada de la información que nos habían dado con lo que luego había ocurrido. Te están planteando que es una tontería y que no hay problema para volar, te tienen dos horas dentro de un avión, para después sacarte a las 16.00 horas, ya sin margen posible de buscar una solución. La compañía no tuvo ni cintura ni empatía".

Finalmente Sergio tuvo que coger el coche desde Barcelona para volver a Zaragoza y llegar a solo diez minutos del inicio para poder ver el partido. Al menos, España logró remontar el gol inicial de Kolo Muani en otro partidazo y, por lo menos, el final, aunque lejos de Munich, fue con la selección de Luis de la Fuente en la final.