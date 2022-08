El pescado sin espinas y en filetes: Así es como lo prefiere la mayoría de la gente

Los pequeños comercios de las ciudades son los que crean vida en los barrios. Esos que ofrecen moda, alimentación, belleza, esos que te asesoran, que te ayudan. Merche y Rafael trabajaban cada uno por su lado pero un día, este matrimonio zaragozano decidió dar el salto y montar “Pescadería Merche”. Desde hace 30 años trabajan mano a mano en el barrio zaragozano del Actur, en la calle Pablo Iglesias número 5. Pero aquí no queda la cosa, porque Sara, la hija de ambos se sumó al proyecto hace 5 años. “Estoy muy contenta con mis compañeros de trabajo y con la clientela”, confiesa Sara.

Así la familia va creciendo en la pescadería. “Al principio me parecía muy complicado pero vas cogiendo práctica día a día y luego se te hace súper fácil”, dice Sara y se nota, porque también cada día la clientela crece. Y es que hay que ir aprendiendo día a día porque los gustos de los consumidores también cambian. “Antes pedían todo a rodajas o sin limpiar, ahora la gente quiere filetes y por supuesto sin espinas” cuenta la pescadera. Es por eso que en este local limpian el 100% del pescado. Además trabajan con mucha variedad de ellos: sardina, anchoa, perla, pescadilla de ración, merluza, rodaballo, rape...etc. Proteína sana y muy fácil de cocinar.

MI COMERCIO EN LA RED

“Pescadería Merche” se ha sumado, como otros muchos, al proyecto de “Mi comercio en la red” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza para ayudar al pequeño comercio en la digilalización. Sara es quién lleva todo el tema de las redes sociales. “Al principio me costó un poco pero al fin y al cabo es el futuro y todo tiene que ir ligado a las redes” confiesa Sara. Está convencida de que ahora es muy importante que los clientes puedan ver el pescado, no solo en la tienda físicamente, si no también en las redes sociales, mientras estás en casa tranquilamente o de camino al trabajo en el transporte público. Se pueden ver vídeos, fotos y todo eso anima a que la gente encargue, después, el pescado.

Ellos ahora tienen WhatsApp Bussines y publican allí fotos y vídeos, además, por supuesto, de Instagram. “Publico por las mañana para que la gente así pueda verlo”. De esa manera, luego la gente realiza sus encargos, les contactan incluso por Google Bussines y funciona bastante bien. En la pescadería preparan el encargo y cuando está listo, el cliente recibe un mensaje y sabe que ya puede pasar a buscarlo. El futuro ha llegado a “Pescadería Merche”





