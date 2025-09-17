Una pelea de madrugada en Zaragoza se salda con un muerto y un detenido por homicidio

Un nuevo suceso ha roto la paz en el zaragozano barrio de Las Delicias. Una pelea a base de puñetazos y botellas ha acabado con un hombre de 32 años muerto; y otro de 25 detenido por homicidio.

Los hechos sucedieron la madrugada del lunes al martes en la calle Antonio Mompeón Motos. Aunque en un principio ambos fueron trasladados a distintos hospitales como consecuencia de sus heridas, finalmente uno de ellos acabó falleciendo en la UCI del Hospital Miguel Servet.

El presunto autor del homicidio se encuentra en los calabozos del Actur de la Policía Nacional, a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.

Fue en torno a las 3,15h cuando la Policía Nacional recibió el aviso de que se estaba produciendo una pelea entre dos varones en la puerta de un establecimiento de ocio y que ambos estaban heridos.

Al parecer, ambos implicados se conocían y empezaron a discutir el interior del establecimiento hasta que la pelea subió de tono. Se agredieron mutuamente y el ahora fallecido habría golpeado al otro con una botella de cristal en la cabeza, causándole una herida sangrante en la cabeza. Aunque las versiones de los testigos son contradictorias, todos apuntan a que ambos habían consumido alcohol antes de los hechos.

Varios indicativos policiales se dirigieron al lugar, al mismo tiempo que solicitaron asistencia médica. Encontraron a un joven herido en la cabeza y a otro con diversas contusiones y en estado inconsciente, que fue el que finalmente acabó falleciendo en el hospital.

Aunque inicialmente ambos estaban acusados de un delito de lesiones graves, al fallecer uno de ellos al otro se le imputa un delito de homicidio. El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Aragón ha asumido la investigación para esclarecer lo sucedido y trasladar el atestado a la autoridad judicial lo antes posible.