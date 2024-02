El Papa Francisco recibe a la directora de cine aragonesa Paula Ortíz

El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a la cineasta aragonesa, Paula Ortiz. Además, asistirá a un pase privado de la película 'Teresa', último largometraje de la zaragozana. El encuentro se ha producido este miércoles, 7 de febrero. La directora de cine Paula Ortiz ha sido invitada por la Filmoteca del Vaticano a este encuentro para conocer a Su Santidad y charlar con el Pontífice sobre su última película. El film protagonizado por Blanca Portillo y Asier Etxeandía aborda un momento existencial de la vida de Santa Teresa de Jesús.

Francisco ha charlado con la directora sobre esta cinta y sobre la tristeza. "Me ha impresionado su reflexión sobre la tristeza y la alegría como motores del alma", ha destacado Paula Ortiz. El propio Santo Padre podrá ver la película en un pase privado este próximo jueves, 8 de febrero, donde la directora presentará en la Filmoteca Vaticana su obra, que también contemplará todo el círculo cultural de la Santa Sede.

Este encuentro extraordinario se suma a las experiencias de una directora de cine, que desde su primera película 'De tu ventana a la mía', ha firmado otras como 'La novia', 'Across to the river and into the trees', hasta la actual 'Teresa', que estrenará este 2024.

Ortíz estrenó 'La novia', su segunda película, en el 2015. Constituye una adaptación libre de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que protagonizaron Inma Cuesta, Alex García, Asier Etxeandía, Luisa Gavasa y Leticia Dolera, entre otros. 'La Novia', con gran recibimiento entre el público y la crítica española, obtuvo 12 nominaciones a los Premios Goya, de los que consiguió 2 estatuillas, así como otras tantas en los premios de la crítica, donde se hizo con 6 Premios Feroz y varias medallas CEC -el Circulo de Escritores Cinematográficos-.

Ahora 'Teresa' está considerada por muchos como la película del año. Con ella, continúa su recorrido internacional en salas y en diversos festivales donde ha obtenido también el reconocimiento de público y crítica.

