El ocio nocturno estudia acudir a los tribunales

El sector del ocio nocturno en Aragón estudia acudir a los tribunales para reclamar su reapertura. El número de contagios por Covid situa a nuestra comunidad en nivel de alerta 3, lo que impide que estos locales puedan abrir sus puertas. Sólo lo pueden hacer en aquellas regiones que estén en un nivel de alerta 1. Pero lo cierto es que en otras comunidades en la misma situación de Aragón se han flexibilizado las medidas.Es el caso de Andalucía, donde se puede abrir hasta las 2h; o en La Rioja, donde el Tribunal Superior de Justicia ha permitido que los negocios puedan retomar su actividad.

Mientras, en Aragón permanecen cerrados. Y ya van más de 400 días de inactividad. El Gobierno de Aragón, dicen, no tiene criterio y hay cosas que no entienden. Por ejemplo, que no se les permita abrir si tienen que cumplir los mismos criterios que la hostelería -consumir en mesa sin poder bailar-, pero en otro horario diferente.

“No tiene ningún criterio técnico. El Covid por la noche no contagia más. Por eso tienen que hacer una norma clara”, ha explicado en Cope el representante del sector del ocio nocturno, Alberto Campuzano. Además, consideran que Teruel y Huesca tendría que poder abrir al 100%, dada la incidencia acumulada que tienen de los últimos 14 días.

Hoy precisamente gobierno y comunidades debaten la posibilidad de reapertura en las que tengan un riesgo bajo. Desde el sector en Aragón critican que no tienen un interlocutor con el que hablar. Por eso “la única esperanza que nos queda es acudir a los tribunales. Tienen que poner unas normas claras; y el que cumpla que abra y el que no, que lo cierren. Podemos demostrar que hacemos las cosas bien y tener locales seguros”, ha añadido.

Piden al Gobierno de Aragón que legisle ya sobre la calidad del aire en los locales para no llegar tarde cuando se tome una decisión definitiva. Y rechazan la última propuesta de que los locales tenga que tomar los datos de los clientes. Al respecto, Campuzano ha recordado que el gobierno puso en marcha el ‘Radar Covid’ que no ha servido para nada y ahora quieren trasladar esa responsabilidad al sector.

