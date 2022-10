Nueva oleada de estafas a través de SMS

Atento estos días si recibes en el móvil un 'sms' o una llamada en nombre de tu banco. Se trata de un timo para conseguir los datos de tu cuenta bancaria y sacarte dinero. En Aragón, mayoritariamente, estos mensajes se mandan de forma fraudulenta utilizando el nombre de Ibercaja, pero también otros como Banco Santander o La Caixa.

Se trata de una estafa muy recurrente que, según nos cuenta la Policía Nacional, se produce de forma cíclica. Cuando los delincuentes son descubiertos descansan durante una temporada y luego vuelven a la carga. Y lo hacen normalmente con una tecnología más sofisticada. Todo empieza con una llamada, en la que incluso ves en la pantalla el nombre de tu entidad; o con un mensaje de texto, que es el mecanismo que están utilizando en esta última oleada de estafas.

Mensaje fraudulento utilizando el nombre de IbercajaCOPE.ES

“Nos informan de que alguien está intentando acceder a nuestra cuenta bancaria o que hay movimientos extraños, y tenemos que cambiar las claves bancarias”, ha explicado la portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia. A partir de ahí, recibes un 'link' en el que te piden que modifiques las claves. “En realidad le estás dando las contraseñas al estafador que, de forma inmediata, hace una transferencia de 500 euros, que es el límite que suelen tener los bancos”, ha apuntado.

En una sola mañana, en Zaragoza la Policía ha recibido una treintena de llamadas para denunciar esta estafa. Un 80% se están haciendo utilizando el nombre el Ibercaja.

¿Qué debemos hacer? Según nos explica la Policía, lo primero es llamar a la entidad bancaria para avisar de que no somos nosotros los que hemos hecho la transferencia. “Normalmente no se puede cancelar porque los estafadores transfieren el dinero a otra cuenta difícilmente detectable”, ha señalado Gracia. Y después hay que denunciarlo a la Policía para que se ponga a investigar la Unidad de Delitos Informáticos.

Si no se puede recuperar el dinero o el banco no se hace cargo de la cantidad perdida, sí que existen otros mecanismos para recuperarlo a través del Banco de España. Otra recomendación es no manipular la aplicación del banco a través de nuestro móvil, porque los estafadores han podido descargar en nuestro teléfono un software malicioso, y seguir las recomendaciones que nos hagan.

