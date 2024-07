Nolasco a Azcón en COPE: "No vamos a ser los tontos útiles del PP"

Tras la salida de VOX del Gobierno de Aragón, el ya ex vicepresidente, Alejandro Nolasco, ha afirmado en COPE que no van a volver a ser los “tontos útiles” del PP. Se reafirma en su postura de no admitir el reparto de migrantes que propone el ejecutivo central y afirma que ello es razón suficiente para romper el gobierno autonómico.

"Es una cuestión de seguridad nacional. Quizá al PP le dé igual si un inmigrante ilegal o un menor viola, roba o mata, pero a mí no me da igual. Yo me sentiría culpable. Es una cuestión de prioridad absoluta. Y además, ya vale de las tomaduras de pelo del PP. Sabían que para nosotros esto era un tema capital. Deberían haber cedido igual que nosotros hemos cedido en otras cuestiones. Ya está bien de que seamos los tontos útiles del PP", ha dicho Nolasco con total rotundidad en COPE.

Aunque Nolasco admite que su relación con Azcón ha sido buena, considera que el presidente aragonés tiene el lastre de que Feijóo sea el líder nacional de su partido. De hecho, define a Feijóo como el recadero de Sánchez. "Evidentemente el señor Azcón tiene el lastre de tener de presidente de su partido a un socialista como Feijóo que es el chico de los recados de Sánchez".