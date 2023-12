En muchas casas el producto del mar es uno de los platos imprescindibles en la mesa. Ya sea en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo, hay familias y hogares que elaboran su menú en torno a los productos derivados de la pesca. Muchos comercios en Zaragoza ya lo saben y desde hace ya varios días trabajan para estas fechas. Es el caso de 'El Faro de Doña Blanca', en las Delicias.

Su propietario es Luis Román, que nos ha contado cómo trabajan estos días. "Sobre todo tenemos pescado fresco. Vamos todos los días a Mercazaragoza. También algo de congelado y de marisco los fines de semana, pero como estamos en un barrio la gente viene a diario a por su 'pescadico' y a por su merluza, su gallo, su bacalao...".

Se acerca la Navidad y Luis también lo va notando: "¡Sí, sí! La gente ya va preguntando. Este lunes, precisamente, he estado preparando los congeladores para ir cargándolos con sus productos. Sus langostinos, sus carabineros, sus patas de araña...". Nos explica que lo que más se pide es "marisco" y sobre todo "los langostinos de Huelva".

De la misma manera también deja claro que "tenemos una calidad muy buena pero ajustándonos todo lo posible a los precios, eso es una cosa que tenemos clara" y que "no por vender caro" serán mejores. De hecho, el santo y seña de 'El Faro' es que "tienes que vender bien de precio y cantidad, ya que así es como cunde la cesta".

LOS INICIOS DEL FARO

Román también ha hecho un repaso por todos los años que lleva dedicado al sector: "Vamos a hacer 18 años de actividad. Empecé en el pescado con 15 y ahora voy a hacer 59... ¡Imagínate mi carrera en este mundo! He corrido mucho y he pasado por muchos sitios hasta que por circunstancias me pude establecer por mi cuenta".

También nos ha desvelado el porqué del nombre de su negocio. "Lo del faro se me ocurrió a mí. Un nombre que procediera del mar y que transmitiera frescura. Y lo de Doña Blanca es por la calle. Así que es el faro simplemente...".

