Nacho Escartín, ex portavoz de Podemos: "Las cosas se hablan a la cara"

Nacho Escartín era portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón hasta el pasado viernes, cuando Maru Díaz, secretaria general del partido en Aragón, le comunicaba su cese en el cargo a través de un mensaje de Telegram. La formación morada ha puesto al frente del grupo parlamentario a Marta de Santos y a Marta Prades como portavoz adjunta, colocando a caras visibles de cara al próximo año electoral. Unos movimientos que llegan días después de que Escartín acudiera al acto de presentación de "Sumar", el proyecto de Yolanda Díaz, a la que ha dado su apoyo expreso.

En una entrevista en COPE Aragón, Escartín, ha tratado por una parte de quitar hierro a la decisión. "Dramas infertiles, los justos; y regodearnos en los dramas de los partidos, tampoco", señala. Pero, a pesar de ello, critica abiertamente las formas en las que se ha producido el relevo: "Las cosas se hablan a la cara". El ex portavoz de Podemos dice que entiende la decisión de "poner en primera línea a personas que van a ser importantes en el nuevo ciclo político" y asegura que no va a poner "ningún palo en la rueda". Lo cierto es que, desde que le llegó el famoso mensaje de Telegran, todavía no ha hablado con Maru Díaz, ni en persona ni por teléfono.

En la mente de Escartín está "terminar la legislatura" y continuar como diputado, aunque también deja calro que nunca ha querido ser "político profesional". "A lo tonto modorro, llevo 7 años, no he pensado estar en esto para siempre", asegura.

Pero dentro de las posibilidades de futuro está, sin duda, la opción de incorporarse al proyecto de Yolanda Díaz, al que espera que también se adhiera la formación morada. "Las personas que trabajan en Podemos se están partiendo los cuernos, pero podemos mejorar", señala.

"Yo no me caso con nadie, no es que esté en Podemos y me pase a Sumar, esto no va de eso, los partidos son herramientas", advierte. En este sentido, afirma que espera conocer de aquí a final de año qué tipo de propuestas se hacen. "Espero que todas las piezas del puzzle encajen, que Podemos forme parte del proceso y yo también, y entonces lo daré todo; y si no es así, no pasa nada, estoy en otros colectivos desde los que puedo participar", concluye.

