Muchos trabajadores del SALUD no han cobrado o han percibido un salario menor este mes

La situación del SALUD, del Servicio Aragonés de Salud, no es buena. De hecho, ahora mismo, se encuentra intervenido por Hacienda. Esto era ya 'vox pópuli'. Sin embargo, desde COPE hemos profundizado en esta situación y hemos constatado que es, efectivamente, un escenario complicado. Y es que muchos de sus trabajadores en el Sector 2 de Zaragoza, y fundamentalmente, en el Miguel Servet, no han cobrado ni un euro de su sueldo este mes o han cobrado menos de lo que deberían haber percibido.

Y es que la interveción del fisco repercute directamente en el capítulo de las contrataciones. Se están gestionando nuevos contratos, con el control de Hacienda, y ese control está ralentizando los cobros de los sanitarios. Y es que ejecutar esos nuevos contratos, entonces, tendrá sus consecuencias.

Afecta, en concreto, a la organización por diversos motivos y factores. En primer lugar, porque el SHIRGA, la plataforma o el sistema por la que se tramitan estos nuevos contratos o los pagos de las nóminas, no está dejando darlos de alta o no reconoce los cambios en las condiciones. Por ejemplo, si un interino ha pasado cinco días trabajando como tal, pero ha pasado a tener plaza, el sistema solamente le ha contado sus días como interino.

Estamos hablando, por tanto, de dos vías: esos nuevos contratos, como tal, y los que han conseguido una plaza fija en el SALUD. ¿Qué les está pasando a todos estos trabajadores? Hablamos de todos esos contratos que fueron dados de alta en septiembre. Y un matiz, en este sentido: después de firmarlos, la dirección y el departamento de nóminas ya les avisó de que no iban a cobrar.

SIN PROBLEMAS CON CONTRATOS ANTIGUOS

Esto, sin embargo, no les está pasando a los empleados con mayor antigüedad, que no han cambiado de condiciones o cuyo contrato está firmado y en vigor desde hace tiempo. En su caso, estas personas han percibido sus nóminas sin ningún problema. Hay que matizar, también que los contratos de vacaciones normales se deberían haber cobrado con normalidad, y son los que parece que tampoco se han cobrado y que entrarán a mes vencido, cuando no suele ser lo normal.

Desde el sindicato SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería), también han denunciado esta situación y han expresado a COPE lo siguiente: "Queremos que todos los trabajadores cobren su nómina y lo solucionen a la mayor brevedad que se pueda. Y estamos preocupadas por si al mes siguiente van a cobrar todos los trabajadores. Y en eso es en lo que nos estamos moviendo".

Y en esta misma línea, desde SAE también nos han dado una estimación de trabajadores afectados por esta situación. "Nos han comentado que el número aproximado de afectados es de unas 100 personas" y han añadido que "esto ocurre en todas las categorías".

REPOLLÉS LLAMA A LA CALMA

La reacción, también a pregunta de los micrófonos de COPE, tampoco se ha hecho esperar por parte de la titular de Sanidad de la DGA, Sira Repollés. En las declaraciones en el Hospital Infantil, ha dicho que "las nóminas se van a pagar absolutamente todas" y ha añadido que "no va a haber ni un solo trabajador del SALUD que no cobre su nómina".

En esa línea, Repollés también ha recordado que "esto sucede todos los años porque las nóminas se cierran un día determinado del mes y ese día, los que son eventuales no sabemos cuántos días han trabajado, cuando se han cerrado las nóminas se cobrarán al mes siguiente y no pienso que haya absolutamente ningún problema... De hecho no lo va a haber" y ha vuelto a insistir: "Todos van a cobrar su nómina. Si no es este mes, será al mes siguiente".

Sobre la intervención de Hacienda sobre el SALUD, Repollés ha dicho: "No hay ningún tipo de intervención, es simplemente un control exhaustivo y sano como tiene que haber en todas las consejerías que se precien y que tengan un presupuesto, como el que tiene sanidad, de más de 2.000 millones de euros. Seríamos muy insensatos si no permitiésemos o no diésemos a Hacienda todas las facilidades del mundo para que pudiese controlar ese gasto", ha concluído.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

POSIBLE FINAL DE CONTRATOS

Un último punto importante y que se debe tener en cuenta es la extinción de los contratos COVID y de verano que llegarán a su fin este próximo 15 de octubre. Hay una sombra alargada de sospecha de que la gran mayoría de ellos no se renovarán y que, dada la delicada situación que atraviesa el SALUD, solamente se contará con los justos, necesarios e imprescindibles.

Síguenos en Twitter y Facebook