Moderna vs. Pfizer, ¿cuál es mejor?

Aragón ya tiene disponibles dos vacunas frente al coronavirus, la de Pfizer y la de Moderna. Está previsto vacunar a más de 90.000 aragoneses hasta el 15 de marzo. La mayoría de los aragoneses, 80.000, recibirán la vacuna de Pzifer. Mientras la de Moderna se destinará a profesionales sanitarios vacunándose a unos 10.000 en las próximas semanas.

"Son dos vacunas muy similares. Pertenecen al mismo grupo de vacunas, las dos están fabricadas con la misma tecnología. Las dos tienen la misma eficacia en ensayos clínicos, habrá que ver ahora su efectividad real. También tienen reacciones secundarias similares, quizás cause más efectos adversos la de Moderna pero de forma muy leve. Ambas tienen las mismas contraindicaciones como, por ejemplo, que no pueden administrarse a personas alérgicas a vacunas anteriores o componentes de las mismas, además de que no está recomendada su administración a personas que estén atravesando un proceso febril", nos cuenta en COPE, Fernando Moraga, vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología.

Entre las diferencias hay una importante y es que la de Pfizer puede administrarse en mayores de 16 años, mientras que la de Moderna solo puede usarse en personas mayores de 18 años. Esto se debe a que los ensayos de cada marca se han realizado en personas mayores de esa edad. No está comprobado tampoco su efecto en mujeres embarazadas, por lo que de momento, no se aconseja su administración. También hay que prestar atención en la administración de la vacuna en personas que estén tomando Sintrom para evitar reacciones adversas

"Las dos vacunas necesitan de dos dosis de administración para que sea eficaz. En el caso de Pfizer deben pasar 21 días entre ambas dosis y en el caso de Moderna se recomienda que pasen 28 días entre la primera y la segunda administración", nos aclara Moraga.

El 29 de enero se valorará la llegada a España de la vacuna de Astrazeneca con la Universidad de Oxford. Como ventaja respecto a las anteriores puede conservarse en un frigorífico convencional y tiene un precio de solo dos euros. Para el vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, las dosis de Pfizer y Moderna presentan una mayor eficacia respecto a la de Astrazeneca.

