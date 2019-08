El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Juventud, lanza anualmente una convocatoria de subvenciones para la realización de Campos de Voluntariado Juvenil. En los campos de voluntariado juvenil nacionales e internacionales del IAJ de este año han participado un total de 419 jóvenes, 245 chicas y 174 chicos. Los participantes aragoneses han sido 270, 223 procedentes de Zaragoza, 25 de Huesca y 22 de Teruel. Además, ha habido 104 voluntarios de otras comunidades autónomas y 45 voluntarios internacionales.

El director del IAJ, Adrián Gimeno, ha hecho un balance positivo de esta campaña, en la que se ha mostrado el firme compromiso de la juventud aragonesa. Y ha señalado que el voluntariado se consolida como una opción preferente para destinar sus días vacacionales. Para este año la partida presupuestaría ascendía hasta los 95.000 euros, con los que se han podido realizar 12 campos en Aragón.

Por provincias en Huesca se ha realizado 5 campos: ‘Bioconstruction in Áscara’, ‘The International Station of Canfranc’, ‘La plaza del Grial’ en Griébal, ‘Huesca is legend’ y ‘San Roc’ en San Esteban de la Litera. En la provincia de Teruel se han desarrollado otros 5 campos: ‘En clase de Re’ en Albarracín, ‘Desing & Social Evolution’ en Alcorisa, ‘Reconstrucción poblado íbero en el cabo de Andorra’, ‘Patrimonio enológico y dinamización rural’ en Burbáguena y ‘Apadrinaunolivo.org in Oliete’. Y en la provincia de Zaragoza se han desarrollado dos campos: ‘Fountains of the Huerva river’ en Cerveruela y ‘Acción medioambiental’ en Torrellas.

En los 12 campos de voluntariado de Aragón ha participado 224 jóvenes, 103 chicos y 121 chicas. Del total, 75 procedían de la Comunidad (61 de Zaragoza, 6 de Huesca y 8 de Teruel), 104 de otras comunidades autónomas y 45 voluntarios eran extranjeros.

En los campos de voluntariados juveniles desarrollados en otras comunidades autónomas han participado 146 jóvenes aragoneses (53 chicos y 93 chicas), 128 procedentes de la provincia de Zaragoza, 13 de Huesca y 5 de Teruel. Por último, en los campos de voluntarios juvenil del servicio internacional ha participado 49 jóvenes aragoneses (31 chicas y 18 chicos), 34 procedentes de Zaragoza, 6 de Huesca y 9 de Teruel.

Síguenos también en twitter en @CopeZaragoza