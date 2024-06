Mari y Reme: "Ni la calle ni el albergue son lugares seguros para las mujeres sin hogar"

Reme y Mari son dos mujeres valientes que han sufrido mucho viviendo en la calle. Ahora, gracias a la Obra Social de la Parroquía del Carmen, están comenzando una nueva vida en la casa abierta de mujeres que da acogida a personas sin hogar.

En esta vivienda de la zona de la Magdalena se da una alternativa habitacional a mujeres sin hogar. Se puso en marcha en noviembre de 2021 y desde entonces han pasado por allí 9 mujeres. Actualmente esta casa de la Obra Social del Carmen está al máximo de su capacidad, con 6 mujeres.

Una de ellas es Mari. Lleva 9 meses en esta vivienda pero hasta entonces vivía en la calle. "Un día me desmayé, estuve ingresada y me llevaron al abergue. Desde allí me pusieron en contacto con esta casa de la Obra Social del Carmen. Me hicieron una entrevista y me dieron la posibilidad de vivir aquí. Aquí vivo muy bien, te dan todo lo que pueden dentro de sus posibilidades. Yo estoy muy contenta", afirma Mari.

Por su parte, Reme lleva en esta casa abierta desde enero de 2023. Ella también llegó hasta la obra social del Carmen a través del albergue: "Yo vivía en un piso social de Zaragoza Vivienda pero se me acabó el contrato y me quedé en la calle hasta que fui al albergue. Allí me ofrecieron una cama en esta casa. Lo he pasado bastante mal estando en la calle tanto en Zaragoza como en Madrid".

Las mujeres sin hogar, expuestas a todo tipo de peligros

Tanto Mari como Reme coinciden en que su vida ha cambiado por completo y es que la calle está llena de peligros para las mujeres sin hogar. "La gente se cree que vivir en la calle es fácil. Puede ser fácil para un hombre, pero para una mujer no. Estás expuesta en cualquier parte, duermas en un cajero, en un parque... Pueden hacerte cualquier cosa. Siempre vives con miedo a que te hagan algo: te roben, te violen, te rajen...", afirman en COPE.

"El albergue tampoco es un lugar seguro para las mujeres sin hogar"

Las mujeres también están expuestas a todo tipo de agresiones en el albergue donde ya se ha dado más de un caso. "Yo no me sentí segura en el albergue. A mi no me hicieron nada, pero sé de compañeras que sí las han agredido en el albergue. Para mi, el albergue, cuanto más lejos mejor", asegura Mari.

Con esta casa abierta, la Obra Social del Carmen no solo cubre las necesidades básicas de estas mujeres sino que también se les acompaña en su reinserción social o laboral y en ofrecerles alternativas de ocio. La Obra Social del Carmen también cuenta con una casa abierta para hombres sin hogar. Estas alternativas habitacionales para personas sin hogar se coordinan con el albergue.