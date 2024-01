Luisa Gavasa en COPE: "El papel de Charo es un pequeño bombón, un regalo de personaje"

La actriz zaragozana Luisa Gavasa está nominada como mejor actriz de reparto en los Premios Feroz por su trabajo en “El maestro que prometió el mar” protagonizada por el actor Enric Auquer que interpreta a Antoni Benaiges, un maestro de Tarragona, que es destinado a la escuela pública de un pequeño pueblo de Burgos en la España de 1936. Gracias a un método de enseñanza pionero y revolucionario para la época, comienza a transformar la vida de sus alumnos y también la de los vecinos del lugar. Una de ellas es Charo a la que da vida Luisa Gavasa. Viuda de un comerciante catalán con quien no había tenido hijos, Charo trabaja limpiando en la casa del nuevo maestro y acaba cautivada por sus enseñanzas.

Para Gavasa este papel ha sido “un regalo. Hay personajes-regalo en esta vida. Lo fue la Ángela de 'Paris 70', lo fue la madre de 'La novia', lo fue la Loreto de 'Amar en tiempos revueltos' y lo es la Charo de 'El maestro'. Es un pequeño bombón, es un pequeño regalo de personaje”. Según ha explicado en COPE “esta película toca dos cosas que me importan que son la República y la Guerra Civil. Charo es un precioso personaje dentro de una preciosa película y un tema que para mí era importante, que se viera. Esta película lleva ya un millón y medio de euros de recaudación, y no sé cuántos miles de espectadores. Así que, evidentemente, estamos tocando un tema que importa. Y eso también me enorgullece y me alegra mucho”.

Reconoce que para ella, que le ofrecieran este papel fue “primero una sorpresa, porque no me lo esperaba y, evidentemente, luego fue una alegría, porque, cómo no te vas a alegrar. Es un reconocimiento a tu trabajo y estoy muy contenta. Lo que pasa es que también estos ocho años que han transcurrido desde el Feroz que me llevé por 'La Novia' a esta nominación, me han dado quizá una mirada más relajada hacia todas estas cosas. También la edad te hace enfrentar todo con un punto de vista más sosegado. O sea, que estoy con ilusión, pero también con la aceptación absoluta de que si no sale no pasa nada, no me voy a llevar ningún disgusto”.

Ganadora de un Goya y de un Premio Feroz en 2015 como mejor actriz de reparto por su papel en 'La novia', repite ahora nominación con la película de Patricia Font. La veterana actriz nacida en Zaragoza en 1951, también cuenta en su haber con tres Premios Simón a la mejor interpretación femenina en 2011 y 2015 por su trabajo en 'De tu ventana a mía' y 'La novia' respectivamente. También recibió en 2019 el Premio Simón de Honor por su trayectoria profesional.

Gavasa no será la unica aragonesa que opte a un premio en la gala que se celebrará esta noche en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Otro zaragozano, Iñaki Villuendas también está nominado en la categoría de mejor cartel por su diseño del cartel de la película “Hermana muerte” de Paco Plaza que cuenta la historia de Narcisa, interpretada por Aria Bedmar, una joven novicia con poderes sobrenaturales, que en la España de la postguerra, empieza a trabajar de profesora en un antiguo convento reconvertido en un colegio para niñas.

