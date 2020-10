Los trajes regionales se quedan en el armario

El Día del Pilar se vive en este 2020 de una forma diferente. No va a haber fiestas ni ofrenda de flores. Este año, las únicas flores que podremos ver en honor a la Virgen del Pilar estarán en nuestros balcones o a través de la ofrenda virtual que está organizando el Ayuntamiento de Zaragoza. En este 2020, las calles tampoco se van a engalanar con miles de zaragozanos vestidos con los trajes típicos regionales.

Habitualmente estas fechas son de auténtico caos y locura en las tiendas de trajes regionales. No paran un segundo para que todo esté listo cuando vayamos a realizar nuestra ofrenda a la Virgen. Este año para ellos, también es diferente. "Otros años en estas fechas estamos totalmente enloquecidos preparando trajes para la Ofrenda de Flores y la de Frutos. Este año en cambio, el trabajo llega con cuentagotas", nos cuenta en COPE Miguel Ángel Lahoz de El Bancal.

Sin embargo, hay muchos zaragozanos que no dejarán de ponerse su traje regional a pesar de que las fiestas no se celebren. "Nuestros clientes me comentan de todo, que van a dar una vuelta con sus vestidos, que van a hacer una ofrenda en los balcones... No sabemos cómo controlar el sentimiento", afirma Lahoz.

A pesar de ello, la responsabilidad debe pesar por encima de todo: "Debemos pensar que hemos pasado tiempos fatales y que no podemos arriesgarnos a tener otro confinamiento. Nos jugamos mucho porque si debemos volver a pasar por un confinamiento, será la ruina para el pequeño comercio. No podemos pasar por eso otra vez. Debemos ser conscientes de lo que nos jugamos. Las tiendas damos alegria a las calles, generamos empleo y riqueza local".

La vista está puesta ya en 2021. Por eso, los descuentos y ofertas en trajes regionales van a comenzar desde el 14 de octubre con el objetivo de poder relanzar el sector lo antes posible. "Para el año que viene hay que pensar ya en animar a la gente. Vamos a empezar a hacer precios especiales desde el día 14 de octubre. Nuestro trabajo está destinado a las fiestas de todos los pueblos. Ya no es solo el Pilar sino que llevamos todo el verano sin fiestas. Económicamente, esto ha sido la fatalidad", asegura Miguel Ángel Lahoz.

Síguenos en Twitter y Facebook