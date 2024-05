Los padres del colegio Ana María Navales fijan el 30 de mayo en su calendario

El próximo 30 de mayo también es una fecha marcada en el calendario para las familias del colegio Ana María Navales, en Arcosur. Ese día se reunirán con Educación. Todo después de que este martes un grupo de padres y madres se encerraron en el centro durante 3 horas para protestar por el retraso de las obras de las aulas prefabricadas que tenían que estar listas para el principio de curso.

El número 2 del departamento de Educación, Manuel Magdaleno y Luis Mallada, el Director General de Planificación, se reunieron con ellos durante hora y media y les prometieron que las obras empezarán el 1 de junio. Anna Abad, buenas tardes.

El director general de Planificación, Luis Mallada, se explicaba así: "Les explicamos que las obras de las aulas prefabricadas ya está adjudicada y que se está cumpliendo todo el procedimiento. Nos comprometimos a que todas las obras empezarían a primeros de junio, el día 1, y que tenían un periodo de dos meses dentro del contrato".

Además, confirmaba lo que han señalo los padres de este centro en su calendario, que "además para tener una mayor comunicación nos comprometimos a reunirnos quincenalmente con las familias y dar respuesta a la evolución de las obras para tener un control entre las familias y la Administración y poder resolver cualquier cuestión que se pueda generar".

Línea directa

En ese encuentro que mantuvieron este martes, los responsables de educación les dieron también un teléfono directo para hacer un seguimiento e ir resolviendo dudas. Esas dudas son precisamente las que llevaron a las familias a encerrarse. Algo que expresaba en COPE Zaragoza uno de los padres del centro, Cristian Cotolí.

"Se habló con el departamento de Educación y se dijo que el 1", explicaba, "luego se habla con otra persona y nos dice que el 9 y luego que no van a empezar las obras hasta que no acaben las clases el 21 de junio". A esto le añade que "nos asustamos porque nosotros llevamos sufriendo esto cinco años y mi hija que va a hacer 7 años en agosto no ha estado nunca ni en su clase ni en su centro", concluye.

Eso sí, en la misma línea, Cristian ha agradecido también a los responsables de Educación que acudieran al colegio pasadas las 11 de la noche para hablar con ellos. Pero también les pide celeridad. Las aulas prefabricadas ya están adjudicadas a la empresa 'Alquibrasa'. Este mismo martes se realizó una visita técnica a la zona. Educación volverá a reunirse con las familias el día 30.