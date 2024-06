Los 100 primeros triciclos eléctricos compartidos ya están desplegados por Zaragoza

A partir de este martes ya es posible utilizar en Zaragoza los triciclos eléctricos Minits, que se suman a los servicios de movilidad compartida existentes de VMP (patinetes eléctricos) y motos eléctricas, además del servicio público de bicicletas Bizi. Minits ha desplegado inicialmente 100 vehículos, aunque está previsto que, conforme avancen sus usos, pueda alcanzar los 200.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ya avanzó en la Commisión de Urbanismo hace unos días que servirá “como prueba piloto para seguir analizando las posibilidades que las distintas modalidades de vehículo compartido tienen en Zaragoza".

En este caso lo novedoso es que no es ni una moto ni un patinete eléctrico, aunque tampoco un coche. Es un triciclo eléctrico, con capacidad para dos personas y un pequeño equipaje, lo que lo convierte en un elemento atractivo para un amplio perfil de usuarios.

Se trata de microcoches de tres ruedas, cerrados y con capacidad para dos personas y un pequeño equipaje. Para utilizarlos es necesario darse de alta en la app, en la que hay que validar el DNI y el permiso de conducción vigente. Los usuarios deben cumplir dos requisitos para poder hacer uso de este servicio: tener más de 15 años ydisponer de permiso de conducir (mínimo, el de ciclomotores, categoría AM) en vigor.

Minits prestará su servicio a los usuarios con una tarifa estándar de 0,31 euros por minuto con el vehículo en funcionamiento. También se activa la tarifa Stand By cuando el vehículo se encuentre parado, que se facturará a 0,09 euros por minuto. Además de la tarifa estándar por minutos, Minits da la opción de Packs y abonos que podrán adquirirse on line, en los que los usuarios podrán ahorrar hasta un 20% en el precio final por la compra de varios minutos.

Para utilizar los tricilos hay que darse de alta en su app (Google e iOs) y tener permiso de conducir





Para facilitar su estacionamiento, y dado que no es posible estacionar los Minits en las plazas previstas para motos, se han habilitado 83 espacios en la vía pública, repartidos en el interior del perímetro aproximado del Tercer Cinturón (zona de cobertura del servicio), con capacidad para dos o tres vehículos. De manera preferente se deberá estacionar en dichos espacios, que están debidamente señalizados, aunque también se puede en cualquier plaza libre disponible dentro del área de cobertura del servicio.

Los usuarios podrán moverse con total libertad por Zaragoza, incluso llegando a salir de la zona operativa, pero con la condición de que al finalizar el viaje el vehículo siempre quede aparcado dentro de la zona permitida.

¿Cómo funcionan los Minits?

En ambas puertas encontrarás una palanca en el manillar de color negro: tira de ella hacia arriba y después hacia ti para abrir la puerta.

Para desbloquear el freno de mano, aprieta el botón de la parte de arriba del freno de mano, tira levemente hacia ti y luego empuja la palanca hacia delante lo máximo que puedas.

Después, encontrarás una palanca debajo del asiento, tira de ella y ajusta tu asiento. Como en cualquier otro coche, debes ponerte el cinturón de seguridad.

En cuanto a los botones de marcha,los Carvers tienen hasta tres marchas distintas:

D, de Drive: la que hace avanzar el coche. Al igual que en los manuales no entra la primera si no desembragas, no podrás poner la D sino tienes el freno pisado.

R, de Reverse: Como su nombre indica la posición ‘R’ es de reverse o retroceso, más comúnmente conocido como marcha atrás.

N, de Neutral: La ‘N’ sería lo que en los coches manuales entendemos como punto muerto. Es decir, el coche se mueve simplemente por inercia o si se empuja.

La secuencia para iniciar la marcha sería: Pisar el pedal de freno, quitar el freno de mano y seleccionar la D.

Estos vehículos están dotados con calefacción, que se enciende con un botón a la derecha del volante. Aunque en esta época del año no te va a hacer falta...