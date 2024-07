Las nuevas zonas saturadas de Zaragoza: cómo afectan a vecinos y hosteleros

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere proponer dos nuevas zonas saturadasen el entorno de la Plaza San Francisco y de la Plaza de los Sitios y ampliar la que ya existe en San Vicente de Paul y la Magdalena. En estas zonas denominadas saturadas se concentran hasta 206 locales de hostelería: bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros locales de este tipo. Por eso, si se aprueba esta propuesta en el Pleno del Ayuntamiento, no se podrán abrir locales hosteleros en estas tres zonas de la ciudad.

Los vecinos de la Plaza San Francisco comparten diferentes opiniones acerca de declarar este lugar como zona saturada. "No hay mucho ruido. Alguna vez sí, pero no es una calle escandalosa. Aunque con los bares que hay ya es suficiente", señalaba uno de los residentes de la zona. Otra, por su parte, cree que la medida "estupenda" y que es "necesario controlar los ruidos para preservar el descanso de los vecinos". También los hay quienes opinan que "ahora hay menos bares y restaurantes que en los años ochenta" y que "no es para tanto la cantidad de locales hosteleros que hay en la Plaza San Francisco", así como otra vecina cree que la "medida es exagerada y todos queremos ir alguna vez a algún bar a tomar algo".

Por otro lado, vecinas como Isabel, que vive en la calle Andrés Giménez Soler (repleta de locales de ocio) es más crítica con el ruido que generan estos locales de ocio y apunta a que las terrazas de los bares son el foco del problema: "Las terrazas son horrorosas, a las siete y media de la mañana las ponen con un ruido que parece un 'tablao' flamenco, y a las doce y media de la noche las retiran y el ruido solo de poner las terrazas ya es impresionante". Isabel también achaca el problema del ruido a los jóvenes que frecuentan estos locales aunque entiende que son jóvenes: "Yo también he sido joven y me gustaba estar en la calle".

Las zonas saturadas para los hosteleros

Los vecinos de la Plaza San Francisco y de la Plaza de los Sitios no serán los únicos que sufran las consecuencias de que se declaren como zona saturada ambas plazas. El otro grupo afectado será el de los hosteleros: aquellos que quieran abrir un nuevo local en estas zonas porque no podrán hacerlo y los que ya tienen un bar o restaurante por otros motivos. El encargado del bar El Tuno (calle de Pedro Cerbuna), Isidro Francés, asegura que, aunque no conocía la propuesta, le parece bien que se aplique porque "estamos muchos locales ya, puerta con puerta, y creo que somos demasiados, como nos va bien a todos no nos interesa que se abran más bares ni restaurantes".