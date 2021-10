Las jotas vuelven a tomar la Plaza del Pilar

Las jotas han vuelto a sonar, por fin, en el escenario de la Plaza del Pilar. Tras el parón obligado en las fiestas del año pasado debido a la pandemia, el folclore vuelve a tomar este espacio dentro de la programación de la Semana Cultural. Desde este domingo, mantos, calzones y castañuelas son los protagonistas en un entorno privilegiado, junto a la Basílica del Pilar. Allí sonará y se bailará la jota en sesiones de mañana y tarde, con un aforo de 900 personas en cada espectáculo.

Este lunes ha sido el turno de las escuelas. Una oportunidad para que los más pequeños puedan "demostrar lo que han aprendido durante todo el año, porque ellos no salen a otros festivales como los adultos", explica el director de la Escuela Raíces de Aragón, Ángel Martínez. Entre nervios, da los últimos retoques al vestuario de los más pequeños. Se muestra satisfecho de que por fin puedan bailar ante el público, pero lamenta que con las restricciones y los aforos "el 50% de los niños, por no decir más, se queden sin salir".

Audio





El espactulo se disfruta con distancias y mascarillas pero se disfruta, que es lo importante. Porque, como dice Martínez, los niños "lo hacen con gusto y con ganas". "Lo importante es que la jota siga adelante, que es cultura", insiste.

TRADICIÓN FAMILIAR

Los pequeños joteros y joteras se suben al escenario emocionados, con el corazón latiendo fuerte y con los nervios a flor de piel. Muchos lo llevan en la sangre. Es el caso de Isabela, de 6 años. Su abuela y su madre bailaban la jota. Le han transmitido el amor por ella y ahora ella se siente "orgullosa".

Su hermana, Claudia, de 10 años, se apuntó después. "Me empezó a gustar mucho", confiesa. "Es muy especial, algo que solo tiene aquí Aragón, estoy muy orgullosoa de nuestro folclore y de lo que hago", explica. Y aunque los nervios afloran siempre justo antes de empezar a bailar, asegura que está "menos nerviosa que otras veces". "Yo creo que tengo la confianza de decir 'pásatelo bien y no te agobies' porque esto no es una competitción sino para estar bien conmigo misma", sentencia.

El Día del Pilar habrá dos sesiones por la tarde, con los ganadores del Certamen de Jotas del Pilar, a las 17,00h; y con Nacho del Río y Beatriz Bernad, a las 20,30h, con “Mi corazón dice, dice”.

