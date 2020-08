Las Delicias acumula el 13% de todos los contagios que se han producido en Aragón

El barrio de Delicias de Zaragoza acumula casi el 13% de todos los contagios que se han producido en Aragón durante la pandemia. Desde el mes de marzo se han contabilizado más de 2.800 casos.

Se trata del barrio con mayor población de la capital con más de 100.000 habitantes y en sus cuatro centros de salud, se han notificado en los últimos cinco meses casi 3.000 casos positivos de coronavirus. Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón, en el centro Delicias Sur ya se han detectado 962 contagios; en el Delicias Norte 794; en el centro de salud Univérsitas 767; y en el de la Bombarda, 318.

Según ha explicado en COPE, una de sus vecinas, Eva Ochoa, la gente en este barrio cumple con las medidas impuestas y todo el mundo lleva su mascarilla. El problema "no es que no se estén haciendo las cosas. Es un barrio multicultural, entonces hay mucha gente obrera e inmigrante que cuando sale un positivo, no tiene las mismas facilidades para confinarse en su casa que alguien de otro sitio. Estamos hablando que en un piso de 50 metros estén viviendo seis o siete personas, entonces a la hora de confinar a un positivo es muy complicado".

Eva además es enfermera en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza donde "la situación todavía no ha llegado a la situación del mes de marzo en la que estaba más al límite. Lo que se está es teniendo problemas de personal, porque no hay personal para cubrir las bajas. Se está pidiendo a todo el mundo doblar turnos".

En estos momentos en los hospitales de la comunidad hay 527 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o con sospecha de tenerlo, y 60 de ellos están en la UCI.

Síguenos también en Twitter y en Facebook.