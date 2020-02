Lambán: “Sigo defendiendo con uñas y dientes las obras del Pacto de Agua”

El presidente aragonés, Javier Lambán, asegura que sigue defendiendo “con uñas y dientes Yesa, Mularroya y todas las obras del Pacto del Agua revisado en 2006”. Así lo ha querido dejar claro en las Cortes, donde PP y CS han mostrado sus dudas sobre la nueva Mesa de diálogo del agua que el Gobierno quiere poner en marcha. Lambán insiste en que tratará de evitar “por todos los medios” que los nuevos acuerdos se produzcan “a costa de romper los que ya existen”.

Lambán admite que, en materia hidráulica, hay posiciones muy distintas dentro del cuatripartito. Y afirma que quienes son contrarios a las obras de regulación “tienen derecho a defender su postura”. En cualquier caso, insiste en que existe una “amplísima mayoría social y política” en torno a estas infraestructuras que, según el presidente “no están en absoluto en cuestión”.

La Mesa de diálogo del agua es un compromiso del acuerdo de Gobierno a cuatro entre PSOE, Podemos, PAR y CHA. Y, según Lambán, es “necesaria” porque algunas obras han resultado fallidas. Ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre Biscarrués, Lambán advierte de que se ciernen “horizontes sombríos sobre esta obra”. “Podemos empeñarnos en pelear para que se haga otro proyecto y otra declaración de impacto ambiental, pero eso solo conduciría a retrasar sine die la puesta en marcha de regadíos de Monegros”, asegura.

Para el jefe del Ejecutivo, “el debate no es Biscarrués sí o no, sino encontrar una solución para esos regantes”. En este sentido, asegura que la Mesa de diálogo trabajará para ello, aunque no se crea solo para hablar de este asunto.

El líder del PP, Luis María Beamonte, ha mostrado sus recelos. Sin Biscarrués y sin rellenar Almudévar, “el agua del Gállego irá a Cataluña y nosotros a verlas venir”. Beamonte cuestiona los motivos por los que se pone en marcha esta mesa y se pregunta “si se trata de cumplir con sus socios o tapar la herida que pueda producir Pedro Sánchez porque a lo mejor no recoge las obras de regulación en los presupuestos”

Ciudadanos confirma que estará en la mesa. “Diga hora y lugar y allí habrá un representante de Ciudadanos”, decía su máximo responsable, Daniel Pérez. No osbtante, advierte de que lo harán “si nos dice a dónde quiere ir y nos garantiza que ninguna de las obras van a ser desechadas, más allá de las que pudieran decaer en los tribunales”.

Dentro de los partidos que apoyan al Gobierno, Podemos habla de “obras de tránsito”, mientras CHA mantiene su rechazo a Mularroya, Biscarrués o el recrecimiento de Yesa. Por su parte, el PAR pide consensos sin parar las obras en ejecución. Al margen del Ejecutivo, IU apuesta por actualizar los acuerdos. Y Vox por un Plan Hidrológico Nacional.

