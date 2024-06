El 30 de junio comienzan las oposiciones para cubrir 179 plazas en la administración regional

Este domingo 30 de junio se celebran en Zaragoza, Huesca y Teruel los exámenes para acceder a una de las 100 plazas convocadas para auxiliar administrativo en el Gobierno de Aragón. El Boletín Oficial de Aragón ha publicado hoy la resolución del pasado 19 de junio por la que se aprueba la lista definitiva de las personas admitidas y excluidas para las pruebas de ingreso. Están admitidos más de 8.300 aspirantes.

Horarios y sedes

Las pruebas, por oposición libre, se van a realizar sin llegar a los tres meses desde que se convocaron. En concreto fue el pasado 5 de abril cuando se publicó la convocatoria. El examen comenzará a las 9.15 y los lugares asignados para su desarrollo son: en Huesca, la Escuela Politécnica Superior, edificio Guara (ctra. de Cuarte, s/n, Huesca) y el IES Pirámide (ctra. de Cuarte s/n, Huesca); en Teruel, en la Escuela Universitaria Politécnica (c/ Atarazana número 2), en el edificio de Ciencias Sociales (c/ Atarazana número 4) y en el edificio de Bellas Artes (Ciudad Escolar, s/n); y en Zaragoza, en la facultad de Medicina, edificio B (c/ Domingo Miral s/n), en la facultad de Derecho, edificio III (c/ Pedro Cerbuna, 12) y en el Campus Río Ebro (c/ María de Luna, número 3) en los edificios Ada Byron, Torres Quevedo y Betancourt.

La prueba de este domingo 30 corresponde a la Oferta de Empleo Públicode 2021, que se acumula a las OEP de los años 2018 y 2019. Para las 100 plazas de auxiliares administrativos se han presentado más de 9.000 solicitudes.

Además, el próximo 13 de julio se celebrará otra oposición para administrativos en la Administración autonómica, a las que se presentan más de 6.000 personas para 79 plazas. Como ocurre con los auxiliares administrativos, los exámenes cierran la convocatoria del pasado 5 de abril. Estas plazas proceden de la OEP de 2021 y se acumulan a las de 2018.

Los exámenes se celebrarán también en Zaragoza, Huesca y Teruel, y en los mismos sitios que en la de este domingo 30 de junio con excepción de Zaragoza, que será solo en los de Derecho y en los edificios citados del Campus Río Ebro.