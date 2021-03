Un joven de Boquiñeni deja al jurado de 'Got Talent' con la boca abierta y pasa a la semifinal

El joven Cristian Mayayo de 11 años, natural de la localidad zaragozana de Boquiñeni, ha protagonizado un espectacular número de cálculo mental sobre el escenario de 'Got Talent' en su último programa del pasado viernes 12 de marzo. Además tras su espectacular actuación, tuvo la oportunidad de conocer a José Bono, participante de la cuarta edición de 'Got Talent España' al que considera un maestro. Bono nos dejó impresionados también con su habilidad para el cálculo mental. Cristian no esperaba que su ídolo se trasladase hasta el teatro de Madrid donde se graba el programa, para apadrinarle el día de su actuación.

Cristian Mayayo es un pequeño gran genio de los números que se presentó a las audiciones de 'Got Talent' en este 2021 y gracias a su asombrosa habilidad, se ha colado en las semifinales de la edición española de este exitoso programa de Telecinco. Este zaragozano nos sin habla al calcular mentalmente los resultados de las operaciones que le plantearon Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez con una calculadora.

El propio Dani Martínez, con la ayuda del presentador Santi Millán, fue incluso más allá y escribió en una pizarra una frase que Cristian no pudo ver y cuando se la leyó, el joven, en un segundo, le dijo de cuántas letras estaba compuesta. Una brillante actuación que dejó al jurado y al público con la boca abierta y que al final le permitió pasar a la semifinal con dos 'síes': El de Edurne y Dani.

Aquí puedes ver también la actuación de Cristian Mayayo en 2019 en el programa 'Tres minutos' de Aragón TV.

