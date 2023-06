Inteligencia Artificial, ¿competidora o aliada?

Zaragoza es estos días referente internacional en la ingeniera de sistemas de la información. La Fundación Ibercaja y la Universidad San Jorge organizan el congreso más famosos del mundo en este sector. En él participan 320 congresista de más de 50 países.

Las charlas iniciales ya han comenzado, pero la inauguración oficial del Congreso es este miércoles. Durante dos días se habla en Zaragoza de software y sistemas de la información, la relación entre humanos y computadores o de la ya tan famosa inteligencia artificial a la que según Raul Lapeña, doctor en informática de la Universidad San Jorge, hay que dejar de ver como un sistema que compite con el ser humano.

"La inteligencia artificial nos puede acompañar como un sistema de apoyo, no como un competidor"

"Tenemos que dejar de ver a la IA como un competidor de los humanos y debemos verla como un compañero y un sistema que puede ayudarnos en nuestro día a día a hacer nuestro trabajo más eficient. La Inteligencia Artificial realiza funciones muy concretas según el sistema del que hablemos, como puede ser, tener una conversación o crear imágenes. Nos puede acompañar en nuestro día a día y servirnos como un apoyo, no como un competidor", afirma Lapeña.

Entre las conferencias que se van a impartir destacan tres charlas magistrales en las que, por ejemplo, se intentarán explicar las decisiones que toma la IA: "La Inteligencia Artiticial es como una caja negra. Nosotros le damos un set de datos y ella nos da unas respuestas. Lo que pasa es que no siempre sabemos cómo la IA nos llega a dar esas respuestas concretas y no otras. Eso en según qué tipo de entornos puede ser crítico, por ejemplo, si desarrollas un software para un tren en el que viajan 3.000 personas. Ahí necesitamos saber qué decisiones y por qué motivos toma la inteligencia artificial para no correr riesgos innecesarios".

Los conferenciantes llegan desde paises como Estados Unidos, Cánada o China. Además, para este congreso internacional, se abrirá la Torre del Agua donde este jueves se realizará una cena y entrega de premios.

