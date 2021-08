Humor y calor: los mejores memes para sobrellevar las altas temperaturas en Zaragoza

Zaragoza va a vivir unos días de intenso calor hasta el próximo domingo. Las temperaturas no van a bajar de los 40 grados a lo largo de las próximas jornadas. Se espera que el máximo calor se alcance durante este jueves llegando a los 42 grados. Durante los tres días siguientes, las temperaturas no bajarán de los 41. Es una ola de calor más intensa y sobre todo, duradera que la que ya tuvimos en la segunda quincena del pasado mes de julio. A pesar de ello, Zaragoza es una ciudad acostumbrada al calor en los meses veraniegos. El récord máximo de temperatura se sitúa en los 44´5 grados y por ello, es habitual que las redes sociales se llenen de memes que nos recuerdan el calor de la capital aragonesa durante los meses de verano. Este 2021 no es una excepción.

Si algo caracteriza a Zaragoza, además del calor, esla Plaza del Pilar repleta de palomas. Estos pájaros también pueden sufrir las consecuencias del calor hasta límites insospechados...

Las palomas sufren el calor de la Plaza del Pilar / Pinterest: Jose Antonio Perna

Pero las palomas del Pilar no son las únicas que pueden terminar "fritas" ante este calor...

Uno de los memes más compartidos en redes sociales

Y es que resistir al calor en la capital aragonesa, paseando por sus calles y puentes, es un reto al que los zaragozanos hacen frente como auténticos superhérores...

Calor en Zaragoza, cuestión de superhéroes

El calor de Zaragoza, unido al estado de algunos autocares de la flota de autobuses urbanos, hace que sea común ver incendios en estos vehículos cada verano. Todo ello también es tomado con mucho sentido del humor por los zaragozanos.





Autobuses y calor, una combinación problemática en Zaragoza

Desde fuera de Zaragoza, muchos pueden pensar que la ciudad del Ebro no es una zona especialmente calurosa al estar situada en la mitad norte de la península. Algunos memes dejan claro queZaragoza y ciudades del sur, como Sevilla, no son en el fondo tan diferentes.

En Zaragoza hace el mismo calor que en Sevilla / memegenerator.es

Hasta Mufasa sabe que en Zaragoza hace mucho calor. Más que el que Simba, su cachorro, podría soportar. Por eso lanza esta advertencia a su hijo en el que se ha convertido en uno de los memes más recurrentes en cada ola de calor que llega a al Valle del Ebro.

Hasta Simba y Mufasa pasan calor en Zaragoza / memegenerator.es

Y terminamos con una imagen que solo los zaragozanos entenderán...

Un meme solo para zaragozanos



