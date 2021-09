Zaragoza vive su primera jornada de huelga en el tranvía. Los paros han comenzado a primera hora, de 6:45 a 9:15 horas, coincidiendo con la vuelta al cole. Se han repetido también a primera hora de la tarde, de 13:00 a 15:00, en hora punta. Estos paros coincidirán los jueves y sábados con la huelga del autobus urbano. Especialmente problemáticos pueden ser los paros en horario de mañana. El bus parará de 8 a 10:00 horas, coindiciendo por tanto, con la huelga en el servicio de tranvía. Por la tarde, los autobuses también paran pero en este caso, de 19:00 a 21:00 horas.

Los servicios mínimos del 60% impuestos por el Ayuntamiento han hecho que las esperas en las paradas del tranvía no hayan sido excesivas durante esta primera jornada de huelga. Los usuarios han tenido que esperar algunos minutos más de lo habitual, entre 10 y 12, pero los convoys llegaban con espacio suficiente para que los zaragozanos pudieran subir al tranvía.

¿CÓMO VEN LOS ZARAGOZANOS LA HUELGA DEL TRANVÍA?

"Veo mal la huelga, primero por los niños que van al colegio. Después por los que vamos al Hospital Miguel Servet. Yo voy desde el Actur al hospital y es un problema ir hasta allí. Deberían poner algún servicio adicional de autobús porque sino tenemos que ir de taxi en taxi", nos contaba una zaragozana que esperaba el tranvía en el barrio del Actur. En los paneles de información la mayor parte del tiempo mostraban retrasos de 7 minutos.

"A mi me parece bien. Todo lo que sea luchar por los derechos de los trabajadores siempre es bueno. Siempre ha sido así y me parece bien. Si hay que hacer huelga, se hace. Si tengo que esperar, esperaré", nos decía otro usuario del tranvía que se solidarizaba con la situación de los trabajadores que no llegan a un acuerdo con la empresa en cuanto a las mejoras de su convenio colectivo. Las horas anuales de trabajo, las jornadas, los tiempos de conducción ininterrumpida y los salarios son lo escollos en la negociación.

"Es un conflicto de intereses. Por un lado, los intereses de los trabajadores que no tienen las condiciones de trabajo que creen que deberían tener. Y por otro lado, los intereses de los zaragozanos que nos movemos de un lado a otro. Es un poco dificil", nos contaba un joven.

Otra vecina de Zaragoza entendía el conflicto laboral de los trabajadores, pero se quejaba de que los paros siempre sean en hora punta: "Lo entiendo por ellos, pero siempre nos hacen daño a los demás porque hacen los paros en las horas punta. Es lo de todos los años".

Síguenos en Twitter y Facebook