El Hospital Provincial de Zaragoza vacunará sin cita previa contra la gripe: "Se recomienda sobre todo a los pequeños y a los más mayores"

Si no te has podido vacunar contra la gripe porque no has tenido tiempo de acercarte a tu centro de salud, te recuerdo que este sábado 30 de noviembre se vacunará contra esta enfermedad y sin cita previa, en el Hospital Provincial de Zaragoza.

Se trata de una medida excepcional con la que se pretende favorecer la vacunación de la población. Se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 19:00 de la tarde en este centro hospitalario ubicado en la calle Ramón y Cajal.

Una medida que sobre todo va dirigida a la población diana, es decir, personas mayores de 60 años, fumadores, niños de entre 6 y 59 meses de edad, o cualquier persona a la que la gripe le suponga un empeoramiento de alguna enfermedad que padezca.

DGA En el caso de los menores, la vacuna es de tipo intranasal.

Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación contra la gripe para evitar complicaciones del estado de salud sobre todo a los colectivos más vulnerables.

Al Hospital Nuestra Señora de Gracia podrán acudir ciudadanos de cualquier barrio de la ciudad aunque pertenezcan a centros de salud de otras zonas sanitarias, y también de otros puntos Aragón que estos días se encuentren en Zaragoza.

Para recibir la inmunización, es preciso presentar la tarjeta sanitaria o el DNI. En caso de que no se disponga de ninguno de estos dos documentos, se debe comunicar el código de identificación autonómico. Se trata de un número que empieza por las siglas AR seguida de varios dígitos que aparece en la tarjeta sanitaria.

Si no se dispusiera de ninguno de estos documentos, se rellenará un formulario para que conste que se ha administrado la vacuna, y se pueda incluir esta información en su historial clínico.

Vacunarse de la gripe por estas fechas, nos garantiza unas Navidades libres de esta enfermedad, ya que la vacuna es la forma más efectiva de luchar contra ella.