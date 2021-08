Gallo, la palabra de moda gracias a su pronunciación en Google

Todo comenzó con un vídeo de Tik - Tok en el que una usuaria mostraba cómo Google Maps pronunciaba la palabra "gallo". El vídeo con este audio mostraba la ruta a la playa Fuente del Gallo, en la localidad gaditana de Conil. El vídeo no tardó en hacerse viral por lo llamativo de la pronunciación de esta palabra pero la duda surgió muy pronto: ¿fake o realidad?

Así que los usuarios de Google no tardaron en empezar a realizar sus propias pruebas para comprobar si ese sonido era real. Corrroborarlo a través de Maps no es sencillo, ya que necesitas estar cerca de una localización que contenga la palabra "gallo" para poder escucharlo. Más fácil es de comprobar a través de Google Translate. Y aquí vino la sorpresa. Google también pronuncia "gallo" con su particular estilo en la página de su traductor. Las grabaciones de audio y pantalla compartiendo este hallazgo han corrido como la pólvora por redes sociales y grupos de Whatsapp.

Audio





Es curioso además que este fallo en la pronunciación de la palabra "gallo", alargando la terminación de la palabra hasta un punto humorístico, solo se produce en ordenadores o dispositivos Android, pero no en telefónos iOS. Ahora surgen las numerosas teorías sobre qué ha podido pasar para que Google haya llegado a pronunciar así la palabra "gallo" sin que nadie lo haya corregido. Mientras se resuelve el misterio, "gallo" se ha convertido en el animal y la palabra de moda de este verano gracias a Google.

Síguenos en Twitter y Facebook