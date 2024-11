La fiebre de los cromos revoluciona Zaragoza: "A mis 46 años, hasta le pido a mi padre que me compre los cromos"

¿Eres de coleccionar cromos? ¿Alguna vez has completado un álbum entero? Estos días está triunfando el álbum de la Liga de Segunda División. Habitualmente se coleccionan los cromos de Primera, pero ahora La Liga y Panini se han unido para publicar el primer álbum de cromos de Segunda. Y esta siendo todo un fenómeno. No es de extrañar teniendo en cuenta el tirón que tienen equipos míticos que actualmente juegan en esta categoría, entre ellos, por supuesto el Real Zaragoza.

Está costando conseguir el álbum porque se está agotado en muchas tiendas y hasta en la web de Panini. "Está teniendo una gran acogida. Hacía días que los clientes nos preguntaban por ellos. Así que la llegada de estos cromos a las tiendas está siendo muy bien acogida", nos cuenta el responsable de marketing de Martín Martín, José Antonio Gracia, en cuyas tiendas se están vendiendo el álbum y los cromos de Segunda División.

Algunas tiendas pensaron hasta en devolver el álbum cuando les llegó, pero luego se llevaron una sorpresa. Le ha pasado a Sara que tiene un quiosco en la localidad oscense de Tardienta: "Cuando llegó, los aparté dejándolos para hacer la devolución, pero al día siguiente llegó un chico super interesado porque decía que en ese álbum había equipos míticos de Primera como el Depor o el Zaragoza. Después de eso, lo sacamos a la venta".

LA EMOCIÓN DE LOS AFICIONADOS

Desde que el Real Zaragoza está en Segunda no había la posibilidad de coleccionar cromos del equipo maño así que este álbum está siendo todo un éxito entre los aficionados blanquillos. Bueno, entre los seguidores del Zaragoza y entre los de muchos otros equipos que juegan actualmente en Segunda: el Depor, el Sporting, el Racing, el Tenerife, el Oviedo, el Levante... Y también la SD Huesca. Esto hace un tiempo podía haber sido perfectamente un álbum de Primera.

Por ello, esta colección le gusta a todo el mundo. A los niños porque pueden coleccionar cromos de su equipo por primera vez como Álvaro que tiene 12 años: "Me gusta coleccionar estos cromos porque son de jugadores que puedo ver en La Romareda y eso me da más ganas de querer completar la colección".

"A mis 46 años hasta le pido a mi padre que me compre los cromos" Ángel Coleccionista de cromos

También gusta a los jóvenes porque rememoran su niñez cuando el Real Zaragoza aparecía en los álbumes de Primera. "Llevo toda la vida siendo aficionada del Zaragoza pero es la primera vez que puedo hacer una colección de cromos en la que aparece mi equipo y con mi propio dinero. En cuanto dijeron que salía esta colección fui al quiosco para hacerme con el álbum y con la intención de conseguir el mayor número posible de cromos de jugadores del Real Zaragoza", afirma Ana de 25 años.

Y también gusta a los más nostálgicos como Ángel: "A mis 46 años le pido hasta a mi padre que me compre los cromos. Me ha vuelto la ilusión. Cuando descubrí esta colección no me lo pensé dos veces. Estoy viviéndolo como un crio pequeño, cambiando cromos cada vez que puedo".

cristian álvarez se queda sin cromo

Eso sí, los aficionados zaragocista le ponen un `pero´ a esta colección. Y es que hay algo que no les ha gustado nada. Todo un ídolo del zaragocismo como es el portero Cristian Álvarez no tiene cromo. Sus lesiones le han hecho quedarse como tercer portero, pero su importancia para el vestuario y para la afición es incuestionable.

"No me lo esperaba, pensaba que lo iban a incluir porque sigue en la plantilla y ha dado mucho por el club durante estos años. Un álbum tiene una base de ilusión muy importante y si se habla de ilusión, no puede faltar un icono del zaragocismo como es Cristian Álvarez", nos cuentan Ana y Ángel. "A mi no me parece muy apropiado. Para una vez que sacan cromos del Zaragoza, Cristian tiene que estar", afirma Álvaro.

Para solucionarlo, los aficionados zaragocistas le han hecho a Cristian su propio cromo. No es el cromo oficial de Panini pero se está vendiendo ya por algunos aficionados a través de Internet.