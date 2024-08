Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid: "Parece que la sequía ha venido para quedarse"

La comarca del Maestrazgo en la provincia de Teruel, está sufriendo este verano uno de los periodos más secos que se recuerdan. Una sequía extrema que ha obligado incluso a abastecer de agua a muchas poblaciones con camiones cisterna. Tercer año consecutivo de sequía que está también afectando a la vegetación de la zona con la muerte de muchos pinos por falta de agua como está ocurriendo en el Rebollar, un paraje situado a las puertas de Cantavieja.

El panorama es más que preocupante: Fuentes secas, embalses a niveles muy bajos, cultivos echados a perder, pastos secos donde no se puede alimentar a los animales y camiones cisterna dando de beber tanto a los vecinos como al ganado. Un problema que llevan meses padeciendo. De hecho hay pueblos como Mirambel, donde sus 115 habitantes llevan un año sin ver llover.

Lo mismo ocurre en la localidad de La Iglesuela del Cid donde su alcalde Fernando Safont, ha calificado en COPE la situación de alarmante. El pasado verano construyeron un pozo del que se han estado abasteciendo hasta el mes de junio que se produjo un fallo en el sistema de bombeo. Al quedarse sin agua de boca, tuvieron que recurrir a los camiones cisterna. Una situación que también afecta a los ganaderos ya que la balsa de la que daban de beber a sus animales también se ha quedado sin agua.

Un camión cisterna de Bomberos suministra agua en el depósito de Albentosa.DPT

Y es que esta situación no solo afecta a los vecinos. También hay preocupación entre los agricultores que no tienen agua para regar unos cultivos que se están echando a perder, y entre los ganaderos que están teniendo que hacer un esfuerzo económico importante para alimentar a su animales porque los pastos están secos. Sobrecostes que muchos no se pueden permitir.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha declarado la situación de excepcional por sequía extraordinaria en el entorno del río Guadalope o los embalses de Santolea o Calanda que se encuentran al 20 de su capacidad.