La explotación laboral en el sector del trabajo doméstico: "No tengo festivos, ni vacaciones, ni cobro horas extra"

Aragón registró el año pasado 48 casos de explotación laboral, 11 más que en 2023, y las víctimas en su mayoría son mujeres dedicadas a las tareas domésticas y el cuidado de personas mayores, según un estudio realizado por UGT.

El perfil de la persona explotada en Aragón es el de una mujer de mediana edad. En un 48% de los casos tienen entre 36 y 55 años y son de origen sudamericano, principalmente de Venezuela y Colombia. Tres de cada cuatro casos se encuentran en situación irregular y la mayoría de ellas, un 75%, trabajan en el sector doméstico y en el cuidado de personas mayores o dependientes.

Además, el 13% de las víctimas que sufren esta explotación laboral también han sufrido una agresión sexual.

Según este estudio realizado por UGT, muchas de las personas explotadas laboralmente en el sector agrícola o en la construcción, son migrantes. Ocupan casi el 90% de los nuevos puestos que se han creado. En el sector de los servicios sanitarios y sociales su presencia se ha incrementado en un 25%. Y en el transporte, almacenamiento, logística, más del 50% de los nuevos trabajadores son migrantes.

EFE El sector del trabajo doméstico es uno de los más afectados por este problema.

EL CASO DE IVONNE

Una de esas mujeres explotadas laboralmente en Aragón es Ivonne, una joven suramericana que llegó a nuestra comunidad en 2019 en situación irregular. Empezó a trabajar sin contrato en una casa para cuidar a una pareja de ancianos dependientes, durante las 24 horas del día los siete días de la semana.

"Tenía que estar las 24 horas pendiente de estas dos personas que no se valían por si mismas. De madrugada se levantaban; me iba a acostar a las 21.00 horas pero me podría acostar a las doce, a la una o a las tres de la mañana... Era un trabajo sin horario y los fines de semana salía el sábado a las 15.00 y regresaba el domingo a las 20.00. No había festivos, ni horas extra, ni paga remunerada, ni vacaciones", según ha explicado.