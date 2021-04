La ética de la vacunación en el departamento de Sanidad

El personal del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, como informáticos o auxiliares administrativos, ya están vacunados frente al coronavirus. Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Partido Popular denuncian que se les vacunó desde finales de febrero. Antes, aseguran, que a grupos prioritarios como algunos sanitarios o mayores de 80 años. El debate está servido: ¿se han colado o no se han colado en el proceso de vacunación?

Se trata del personal de la sede central de Sanidad situada en Via Universitas de Zaragoza y de los servicios provinciales de salud: informáticos, administrativos u ordenanzas. Ciudadanos y Partido Popular parecen tener claro que, cuanto menos, ha sido un proceso poco ético.

"Un informático no es personal sanitario, por mucho que trabaje en la sede del departamento de Sanidad. No es ético que en la franja de 70 a 80 años haya solo un 2'9% de aragoneses vacunados y en cambio, el edificio de Vía Universitas esté vacunado al completo", afirmaba Ana Marín del PP. "Tiene dos salidas, señora consejera: admitir su error y pedir perdón, o presentarse una moción de censura a sí mismos como les gusta hacer en otras comunidades autónomas, pero tengan cuidado porque últimamente las mociones de censuras les salen bastante mal", decía la popular a la consejera socialista de Sanidad.

"¿Considera que el personal de los servicios centrales y provinciales de salud son más vulnerables que los pacientes oncológicos o trasplantados? Tal vez está vacunación no está contemplada ni en los planes nacionales y entonces ya no estaríamos hablando de ética, sino de algo legal o no legal", defendía en el hemiciclo Susana Gaspar de Ciudadanos.

LA DEFENSA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido la vacunación del personal de su departamento. Afirma que se les vacunó desde el 26 de febrero, cuando la mayoría de sanitarios de primera linea y usuarios de residencias ya estaban vacunados. "Si Kiko, Samuel o Inés, que están volcando datos de infectados de forma constante con hasta 11 y 13 guardias el pasado verano, se ponen enfermos, entonces ni ustedes ni nosotros tenemos un solo dato sobre la pandemia", argumentaba la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para defender la vacunación del personal de su departamento.

No han formado parte de este proceso ni la consejera Repollés ni sus directores generales. "Ni el equipo de control COVID, ni directores generales, ni mi gabinete ni yo, que por hasta tres motivos me podría vacunar, estamos vacunados. Voluntariamente hemos decidido hacerlo por edad", afirma la consejera.

