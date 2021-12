El Estado invertirá 43 millones de euros en 24 cuarteles, comisarías y centros penitenciarios de Aragón

El Gobierno central invertirá 43 millones de euros en 24 cuarteles, comisarías y centros penitenciarios para mejorar su eficiencia energética. Lo hará a través del Ministerio del Interior y el de Transición Ecológica. Lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano. "Se van a poner en la vanguardia de la sostenibilidad", asegura.

La inversión se realizará en 2 años en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "El programa incluye sistemas para reducir un 30% el consumo electrico de las instalaciones y se implantará en muchos pequeños municipios y en áreas rurales de la Comunidad", detalla Serrano.

En su discurso, la delegada asegura que el Gobierno central está "cumpliendo su compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asumiendo el reto demográfico, que conocemos bien en nuestra tierra". De la misma forma, recuerda que Aragón concentra al 60 por ciento de su población en las tres capitales de provincia, mientras el resto de sus habitantes "se reparten en cientos de pequeños núcleos que luchan por seguir vivos".

ESPÍRITU DEL 78

Rosa Serrano pide que no nos olvidemos del espíritu de concordia del 78, que "no está condecido a fondo perdido" y que está "amenazado desde los hemiciclos y los partidos políticos". En este sentido, señala que "debemos de ser escrupulosos hasta el extremo porque sembrar en la mente y el corazón de los españoles el odio y el miedo no puede ser nada bueno".

Serrano insiste en que el perdón del 78 no puede quedar en el olvido y en que hay que educar a los más jóvenes en que "nuestras diferencias son una virtud". Educación también para acabar con las "agresiones a policías, médicos o profesores" y para reeditar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "La voluntad es casi unánmie aunque algunos se parapetan tras un negacionismo tan absurdo como contrario a nuestro espíritu democrático", asegura. En este sentido, recuerda que 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España desde 2003, 30 de ellas en Aragón (dos en este último año).

INVERSIONES

Por otra parte, la delegada ha comentado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 "movilizarán el mayor gasto de la historia de nuestro país para becas, pensiones, dependencia o servicios sociales". Además, en inversiones, "Aragón recibirá 553 millones", una cifra "sin precedentes".

Serrano ha aportado otros datos de los PGE del año que viene, como las becas para 17.000 estudiantes aragoneses y los 74 millones de euros previstos para planes de FP, libros de texto, refuerzo y unidades de orientación.

En Aragón, además, se van a invertir 68 millones de euros para ayudas de acceso a la vivienda y otros seis millones para los bonos de alquiler joven, "porque todos y todas tenemos derecho a una vivienda digna, como dice nuestro artículo 47" de la Constitución, ha enfatizado la delegada.

Ha continuado diciendo: "El trabajo nos hace libres, y el artículo 35 de la Constitución regula el derecho y el deber que tenemos de trabajar". Así, en 2022, "se convocará la mayor oferta de empleo público de la historia y se aplicará una actualización salarial a más de 95.000 empleados públicos en Aragón, una medida que se suma al incremento de las pensiones", ha subrayado la delegada.

Asimismo, ha sostenido que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional es otra de las "conquistas" que se añade "al avance de las ayudas en dependencia, desempleo o al Ingreso Mínimo Vital, que impactan directamente en la vida de las personas y que sostienen la recuperación económica".

DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El acto institucional del Día de la Constitución ha coincidido con el Día Ineternacional de las Personas con Discapacidad. Tres alumnos del colegio San Martín de Porres de Atades han tomado la palabra para reivindicar su derecho a tener una vida digna.

Reclaman respeto a sus decisiones, como con quién vivir o de qué actividades formar parte; ypoder participar en la sociedad con pleno derecho. También reclaman que se les facilite el acceso a la vivienda con más pisos tutelados para no tener que vivir siempre con sus padres. Además, han pedido un mejor acceso a la información con métodos de lectura más fácil o algo tan básico como que nos dirijamos directamente a ellos para hablarles.

