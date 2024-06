Entre okupas, delincuencia e incendios: Así viven los vecinos de la calle Pignatelli de Zaragoza

Los vecinos de la calle Pignatelli no pueden más. Tú ponte en situación porque el tema tiene tela. El número 76 de esta calle está okupado. Bueno, reokupado, porque se cerró en la Navidad de 2019 después de una reyerta multitudinaria en la que, por cierto, a los Policías que intervinieron les tiraron de todo: desde botellas a extintores. En octubre del año pasado, lo volvieron a okupar.

Este fin de semana, ha habido un incendio. Quemaron un carrito de bebé y tuvieron que intervenir los Bomberos. ¿Te imaginas vivir así? Ahora mismo, el 80% del inmueble es propiedad municipal. Y los vecinos exigen que se actúe ya.

Aparatoso incendio en un edificio okupado de la calle Pignatelli Los Bomberos han actuado durante dos horas en la zona para apagar el fuego cuyas causas de momento, se desconocen ZARAGOZA 23 sep 2022 - 16:18

El Ayuntamiento está a la espera de la firma por parte de las dos empresas que ostentan la propiedad del inmueble para tener la propiedad horizontal al 100% y emprender acciones legales. Es decir: para desalojarlo otra vez. Pero mientras tanto, quienes viven allí no se quitan el miedo del cuerpo.

“Puede haber desgracias personales, puede haber consecuencias en otros edificios colindantes”, señala el portavoz del movimiento vecinal 'Vive el Gancho', Óscar Villanueva, quien apunta que “es un edificio que está destrozado por dentro y por fuera”, asegura .

“Un carrito de bebé no se prende solo, esto es una gotita, ¿tenemos que esperar a que se incendie otra vez como los 3 edificios okupados que ya se han quemado en el barrio?”, cuestiona. El peligro, insiste, es constante. A la vista de cualquiera están los “enganches ilegales a la luz, pegados con cinta aislante y hasta con celo”.

Los vecinos piden al Ayuntamiento que les reciba. “En la inauguración de la reforma de la calle Manifestación el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, nos prometió que nos recibiría en un mes y ha pasado mes y medio”, señala.

Su enfado es creciente y están pensando en tomar otro tipo de medidas. El próximos miércoles, 12 de junio, van a celebrar una asamblea vecinal, en la que van a proponer cortar Conde Aranda en momentos puntuales para hacer visible su protesta.

¿Dónde está la inversión?

Seguro que te estás preguntando: ¿Pero en esta zona no se han invertido ya no sé cuántos millones? ¿Qué está pasando? Las actuaciones urbanísticas en Zamoray-Pignatelli han supuesto una inversión de más de 38 millones de euros entre fondos propios municipales, europeos y colaboración público-privada. ¿Por qué no los vecinos no están contentos, entonces?

29 de los casi 39 millones se los ha llevado la residencia de estudiantes de Pontoneros. Otro millón de euros se ha destinado al Plan Ilumina Pignatelli. Desde la plataforma denuncian que “solo 16 de las casi 500 farolas se han instalado en San Lamberto y Agustina de Aragón, el resto están en César Augusto, Conde Aranda o Plaza del Portillo”.

Tampoco les convence la inversión en la calle Agustina de Aragón, desde las piscinas de Palafox a la calle Secretariado Gitano. “Lo han hecho en esa zona para que la gente cuando vaya a la piscina crea que el barrio no está tan mal”, dice Villanueva.

Este portavoz asegura que “se han invertido poco menos de 2 millones en expropiar solares y edificio, de los cuales 4 se han sacado de la expropiación” por lo que asegura que “se ha vendido que se ha invertido mucho pero el barrio no ha cambiado, solo ha ido a peor”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cruce de declaraciones políticas

Y a río revuelto, ya sabes... El PSOE ha pedido una comisión extraordinaria de Urbanismo en el Ayuntamiento, al que acusan de no haber tomado ninguna medida judicial. El concejal Horacio Royo asegura que, llegado el caso exigirán “responsabilidades”.

Desde el Ayuntamiento insisten en que están a la espera de iniciar los procesos expropiatorios. Y le recuerdan al PSOE que la competencia en materia de seguridad ante actos de naturaleza delictiva y de okupación ilegal recae en el Gobierno central, en manos de los socialistas.