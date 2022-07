Diana, una joven de 12 años que abre el camino de la igualdad en la gimnasia artística

Diana Hidalgo, una joven de 12 años, está abriendo camino a la igualdad en la gimnasia artística española. Ella es de Madrid pero ha participado en Zaragoza en el Torneo Flip Flap. Hasta aquí todo normal pero, ¿qué tiene Diana de diferente? Pues que se ha convertido en la primera chica en participar en una competición de gimnasia masculina.

Los ejercicios de gimnasia artística se dividen por sexo. Por ejemplo, las anillas son de gimnasia masculina y la barra de equilibrios es de gimnasia femenina. Los ejercicios favoritos de Diana son los de categoría masculina y con su empeño ha conseguido competir en ellos, creándose así una categoría mixta.

"Al principio estaba un poco abrumada porque todo el mundo estaba pendiente de ella, pero al final terminó el torneo muy contenta y orgullosa", afirma Luis Rodríguez, el entrenador de Diana.

Un camino eso sí, que no está siendo fácil. Luis entrena en Madrid a 16 chicas federadas en competiciones masculinas pero continuamente se encuentran con excusas para que ellas no puedan participar en estos torneos: "Te dicen desde que los seguros no cubren su participación hasta que no están preparadas físicamente, cuando ellas entrenan exactamente igual en tiempos y ejercicios que los chicos".

Aragón tiene previsto ir modificando la normativa en los próximos juegos escolares de Aragón. "Queremos que el Torneo Flip Flap siente un precedente y por ello estamos cambiando las normas de cara a los próximos juegos escolares. Lo que queremos es que cada persona, sea chico o chica, compita en los ejercicios que realmente le gusten", nos cuenta en COPE Ana Ordoñez, técnico de la federación aragonesa de gimnasia artística.

Con la modificación de esta normativa, Aragón sentará un precedente en la igualdad en gimnasia artística y en la eliminación de la segregación por aparatos.

