El Día de las Librerías cumple 10 años con un aumento en las ventas del 15%

Este 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerias. Cumple diez ediciones y lo hace además, con un ambiente de optimismo en el sector que ve como su reactivación está siendo muy positiva después de los meses más complicados de la pandemia.

El confinamiento recuperó los hábitos lectores de buena parte de la población como nos ha contado Paco Goyanes de la Librería Cálamo: "Durante los meses de confinamiento, la lectura se convirtió en un refugio. De ello, ha quedado un aumento en la lectura en nuestro país".

La librerias calculan que cerrarán este año con un incremento de sus ventas de al menos, el 15% respecto a 2020. "El público apuesta por realizar las compras en su librería de proximidad, lo que ayuda a activar el sector. La idea que tratamos de transmitir es esa cercanía. Conocemos los libros, tenemos familiaridad con el público... y todo ello frente a lo que ofrecen otro tipo de plataformas que son mucho más impersonales. El libro electrónico llegó al mercado y pareció que iba a borrar al libro en papel, pero viendo las estadisticas apenas llega al 5%", afirma Óscar Martín de la Libreria S.XXI y presidente de la Asociación de Librerías de Zaragoza.





¿QUÉ GÉNEROS SON LOS MÁS LEÍDOS?

En cuanto a los géneros más leídos en los últimos meses destaca el crecimiento del cómic y la poesía que aumentan sus ventas, aunque la novela siempre es una apuesta segura. "Ha tenido un crecimiento muy fuerte el cómic y la novela gráfica. La novela y la poesía siguen siendo una parte muy importante de las ventas de las librerias", afirma Óscar.

"El libro infantil y juvenil nunca han dejado de ser una opción a tener en cuenta. Lo que nos sorprende es la cantidad de lectores que acuden a la reflexión y al ensayo", afirma Julia Millán de la librería Antígona. "Hay gente que también se acerca a los libros para conocer la realidad que se vive a través de temas como el cambio climático, las situaciones políticas...", asegura Goyanes. En el Día de las Librerías, los establecimientos que se suman a esta iniciativa realizan un 10% de descuento a sus clientes.

LOS EVENTOS LITERARIOS RECUPERAN LA NORMALIDAD

Este 11 de noviembre llega cargado de libros y de actividades culturales. Por ejemplo, en la librería Cálamo tienen organizada una 'escalada librera´ con la que premiarán con un bolígrafo y un diploma a todos los clientes que suban a conocer la segunda planta de su tienda. También allí, en la Librería Cálamo, estará Giovanna Rivero para presentar su libro 'Tierra Fresca de su Tumba´.

"Son temas muy sensibles sobre migración, pérdidas, duelos, muerte... y algunos que han ocurrido en la realidad como los casos de violaciones sexuales masivas en Bolivia", nos cuenta Giovanna.

Mientras en la Libreria París, Joaquin Berges presentará 'Peregrinas´: "Es un libro que nació en el confinamiento. Trata sobre unas ancianas que están en una residencia y con la llegada de la nueva normalidad deciden realizar el camino de Santiago. Como son muy mayores lo hacen en coche y además, no hacen el camino de Santiago de verdad, sino que van a otra parte, engañando a una de ellas. El libro no iba a ser protagonizada por personas mayores, pero cuando llegó la pandemia, cambié a los personajes y me di cuenta que debía ser un homenaje a todas ellas".



Los actos se extienden también más allá de las librerías, por ejemplo, en el Bar Karisma se presenta 'Los Cuentos de Isla Mayen´ de Dani Calavera: "Es un conjunto de microrrelatos en verso libre y prosa divididos en siete capítulos en los que he intentado tratar temas muy universales. Los capítulos son: un ser, un pueblo, un tiempo, un Dios, un horror, un fin y un amor. En cada uno hay diferentes microrrelatos que exploran todos los temas que encabezan los capítulos. Lo que me fascina del microrrelato es que de cada uno de ellos se podría sacar una historia mucho más larga. He rescatado los que mejor han quedado de los que he ido escribiendo en el último año, dándoles a cada uno de ellos su personalidad".





El libro 'Los Cuentos de Isla Mayen´ estará a la venta en la librería Antígona. Y en esta librería, pero el viernes, estará Carmela Trujillo con su última novela 'Lucifer Vive Arriba´. "Me interesaba mucho hacer una novela protagonizada por tres mujeres creando una situación cercana a la comedia pero tocando temas importantes como el miedo a la soledad, la maternidad o los propósitos de vida", afirma Trujillo.





En la librería Antígona también se organizan otras actividades como un taller con la ilustradora Elisa Arguilé. Con todas estas actividades, se comienza a recuperar la normalidad en los eventos literarios después de meses de parón y de restricciones. En redes sociales, se conmemora este día con el hagstag #mislibrosenlibrerías

