Condenado a 23 años y 3 meses el asesino de Katia

Rubén Calvo, el hombre que asesinó a Katia Altamirano asestándole 64 puñaladas, ha sido condenado a 23 años y 3 meses de prisión. Es la pena que le impone la jueza, después de que el jurado popular lo declarara culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento.

La magistrada le condena, además, a pagar una indemnización de 145.000 euros al hijo de Katia, de 12 años, que vive en Nicaragua; y otros 68.800 euros a la abuela del chico, madre de la asesinada, que es quien cuida del menor. Deberá abonar también los intereses.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 22 al 23 de mayo de 2021. Rubén Calvo mató a Katia después de haber quebrantado la orden de alejamiento que tenía por maltratarla. El jurado consideró probado que la engañó para que fuera a su piso diciéndole que no se encontraba bien y allí la asesinó por la espalda, en un pequeño dormitorio del que no podía escapar, asegurándose de que no podía defenderse y aumentando su sufrimiento de forma innecesaria.

Aunque en el veredicto reconocieron que sufre un trastorno de personalidad, descartaron un brote psicótico. La mató sabiendo lo que hacía en un crimen machista, ya que tanto ante la Policía como ante los forenses declaró que ella le engañaba con otros.

Los agentes que declararon en el juicio relataron que, cuando entraron a deternerle, el asesino llegó a decir: "Hija de puta, todo esto es culpa tuya". El asesino se tiró por la ventana a pesar de los intentos de la Policía de convecerle de lo contrario. Consciente de lo que había hecho, dijo que le iban a caer 30 años y se arrojó al vacío. Pero cayó encima de una furgoneta, que amortiguó el golpe y le salvó la vida.

Ahora deberá pasar 23 años y 3 meses en prisión. Su defensa todavía puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

