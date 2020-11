¿Cómo puedo mejorar la flacidez de la piel?

Cuidar nuestra piel. Evitar su deterioro y ponerle freno al paso del tiempo de una manera eficaz e indolora. ¿Es posible? Sí, de la mano de las Doctoras Mar Lázaro y Cochita Pinilla, que una vez al mes en COPE Zaragoza nos muestras las técnicas mediante las cuáles lucimos mucho mejor a los ojos de los demás.

¿Cómo se puede, entonces, combatir la flacidez de la piel? La Doctora Lázaro, desde su consulta, nos ha dado algunas claves y nos ha indicado cuándo empezar: "Desde los 30 años hay que tratar el problema. Hay vitaminas y alternativas que pueden frenar el proceso de flacidez. Y cuando aparece hay tratamientos, que mejoran con el paso del tiempo".

En cuanto a las causas, Lázaro también ha puesto el foco en estas dudas: "En principio cualquiero motivo de estrés produce un empeoramiento facial. Es un momento complicado y salimos menos de casa. También se produce por efecto de la edad. Se produce un deslizamiento, una caída de las capas superiores y aparezca ese descolgamiento que se va notando más con el paso de los años".

¿Qué técnicas, entonces, nos pueden ayudar a mejorar? "Hay que hacer tratamientos que aporten más. Colágeno, buenos hilos, ácido hialurónico", ha afirmado, añadiendo que "ahora, por supuesto, está Ultherapy". Sobre esta innovadora herramienta, Lázaro explica que "es el equipo que todos querríamos tener en nuestra casa. Se hace una vez al año. Que se note... Pero que no se note. Genera mucho colágeno de forma puntual por donde vemos dónde se aplica esa energía que mejora la flacidez facial".

¿BISTURÍ O NO?

"El bisturí tiene su momento y sus pacientes", nos ha revelado la doctora. Añade, también que "siempre seguirá ahí, pero hay un perfil de pacientes que no quiere y no les apetece" y "otro perfil es el que ve lo que pasa en su familia. No solo es tratar, sino prevenir. Aquí Ultherapy es el gran equipo".

Sobre la aplicación de Ultherapy, Mar Lázaro ha detallado: "Se realiza por zonas y una vez al año. Facial y en la zona del cuello. Cuesta una hora y pico, lo hacemos en consulta la doctora Pinilla o yo, y el paciente, al salir no nota nada. Sin embargo, a partir del segundo mes el paciente se empieza a sentir mejor y le empiezan a ver mejor. Funciona muy bien".

