¿Cómo afecta a nuestra salud dormir con el aire acondicionado encendido?

Empezamos agosto y lo hacemos prolongando la ola de calor con la que terminamos julio. La alerta por altas temperaturas sigue siendo de nivel naranja en la Ribera del Ebro, el Bajo Aragón y gran parte de la provincia de Huesca. En estas zonas las maximas este jueves alcanzarán los 41 grados. El resto de la comunidad también esta en alerta amarilla.

Este viernes y durante el fin de semana, las máximas bajarán y tendremos un ligero respiro en un mes que volverá a estar marcado por el calor. "Las temperaturas extremas de estos días van a bajar durante el fin de semana. A partir del viernes tendremos un paréntesis, pero en agosto va a seguir haciendo calor. Estar en los 35ºC o más va a ser la tónica habitual", nos ha contando en COPE el delegado de la AEMET en Aragón, Rafael Requena.

Calor por las noches, cansancio por las mañanas

Con estas noches de calor seguro que te estás notando más cansado e incluso, de peor humor. Son las consencuencias de no poder dormir bien a causa del calor. Algo que muchos aragoneses están sufriendo estos días.

"No descansar bien por la noche hace que nos levantemos cansados y debamos afrontar una jornada laboral estando cansados desde primera hora. Eso nos supone mucho esfuerzo y además, estamos de mal humor porque no hemos descansado. No dormir bien nos afecta psicológicamente y eso también es importante", nos cuenta en COPE Belén Lomba, secretaria del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Si pasamos calor a la hora de dormir, podemos tener la tentación de encender el aire acondicionado durante toda la noche. Pero ojo, que esto puede causar catarros o faringitis. Es algo que se está notando este verano con el aumento de este tipo de consultas en los centros de salud.

"Poner el aire acondicionado toda la noche no es saludable ni recomendable. Tenemos tanto calor que ponemos el aire lo más bajo posible. Esos cambios de temperatura tan fuertes alteran nuestra inmunidad, hacen que los gérmenes se acumulen en nuestros interior y que podamos contraer algún tipo de patología", afirma Lomba.

Y por las noches, sucede como durante el día, los niños, los mayores o personas con alguna enfermedad son los más vulnerables. A partir de este viernes las temperaturas mínimas bajarán y en Zaragoza se podrá volver a dormir a 18ºC.