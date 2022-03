Comienza el plazo de admisión para los másteres de la Universidad de Zaragoza

Este viernes, 4 de marzo, comienza el plazo de admisión para los másteres de la Univesridad de Zaragoza. Habrá más de 2.000 plazas en 60 propuestas de las cinco ramas de conocimiento. Por primera vez, se puede realizar la matrícula sin haber terminado los estudios de grado. Si tienes pendiente el Trabajo Fin de Grado (TFG) y hasta un máximo de 9 créditos ECTS, puedes matricularte en un máster. La primera fase de admisión acaba el 31 de marzo.

La oferta cubre todo el espectro de conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Comunicación y están respaldadas por "excelentes equipos docentes e investigadores reconocidos internacionalmente", señalan desde la Universidad. Son estudios oficiales, con validez en toda España y en el resto de países del Espacio Europeo de Educación Superior. De los 60 títulos que se ofrecen, cinco son de carácter habilitante (necesarios para el ejercicio de profesiones reguladas" y 7 son másteres interuniversitarios.

La Universidad ha diseñado unbuscador de estudiospara explorar todas las opciones con comodidad, con criterios de búsqueda por tema, precio, facultad, tipo, duración y otras opciones. María Zúñiga, directora de secretariado de posgrado y doctorados, asegura que se ha buscado una fórmula similar a la del buscador de hoteles Booking. "Si quiero un hotel en Granada, cerca del centro, con piscina y tres estrellas, pues con los masteres quiero lo mismo: que sea una rama de conocimiento, en esta ciudad en concreto, de esta temática, presencial o no, en inglés o no... con estos descriptores, que me dé todas las opciones, que no siempre son tan evidentes como parece, acabar un grado y hacer un master en concreto", explica.

De cara al próximo curso, se esta preparando la implantación del Master Universitario de Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer, que en 2013 fue considerada el mayor avance científico según la revista Science. "Se ha considerado fundamental promover estos estudios para, partiendo de conceptos básicos sobre el funcionamiento del sistema inmune y de la transformación neoplástica, formar profesionales que puedan comprender en detalle los mecanismos que hacen que estas terapias funcionen en los pacientes", afirma Zúñiga.

Por primera vez, los Másteres UNIZAR contarán con una identidad propia y una campaña de difusión en las calles de las tres capitales aragonesas con el lema “Crece con nosotros”.

El proceso de admisión que ahora comienza volverá a abrirse en junio y en septiembre y, desde el curso pasado, puede realizarse de manera telemática.

El 90% de estos títulos son considerados estratégicos por la DGA, con ayudas individuales de 4.770 euros.

