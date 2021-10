Marina: “Aunque en tu casa hagas croquetas no haces 18 clases distintas”

La pollería Marina está en el mercado de Hernán Cortés desde hace más de 30 años. Desde entonces ofrece al público los productos que se obtienen del pollo pero los tiempo, los hábitos de la gente, incluso la forma de pedir han cambiado mucho en estos años. Marina Martínez está la frente desde hace 6 años que se jubilaron sus padres. Ellá le ha dado la vuelta a la pollería “Ha habido que adaptarse a los nuevos tiempos y a lo que pide ahora la gente que es muy diferente de lo que pedían hace 30 años” confiesa. Si antes se pedía el pollo entero, ahora la gente busca otro tipo de productos más elaborados e incluso precocinados. Ellos lo hacen de forma artesanal.

Marina nos cuenta que cuando sus padres empezaron se pusieron a hacer hamburguesas y salchichas de pollo y que entonces aquello era una gran novedad. Ahora ofrecen hasta 16 clases distintas de hamburguessa o también hasta 18 clases de croquetas. “Aunque en tu casa hagas croquetas no haces 18 clases distintas” nos dice la pollera. Y es que ofrecen desde croquetas de pollo con huevo duro o chistorra a la sidra hasta de morcilla con cebolla y manzana, de chipirones en su tinta o de boletus con foie. Además este tipo de productos no son solo para gente joven. Marina nos dijo que le sorprende mucho la gente mayor. Hay muchas clientas que le dicen aquello de “no me merece la penas ponerme a guisar esto para mi sola”

Pero Marina no solo ha evolucionado en cuanto a lo que ofrece en su pollería, también lo ha hecho en el cómo lo ofrece. Pollería Marina está en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. “Es una forma muy sencilla de promocionarte sin coste añadido explia Marina. El proyecto de “Mi comercio en la red” ha estado ayudándole a conocer todos los secrtos. “Nos han ayudado mucho, por ejemplo hoy hay paella, pues lo promocionamos en Instagram y en Facebook” explica Martínez.

Una de las cosas que más les está ayudando es la opción de trabajar con WhatsApp Bussines, “Estoy supercontenta, Charo vino como asesora y nos enseñó el WhatsApp Bussines que no sabía ni que existia” recuerda Marian. De esta manero el cliente puede hacer los pedidos a través de esta vía donde también actualizan el estado o culgan el catálogo que tienen en ese monento. “Es muy sencillo, ahora todos vamos corriendo y no tenemos tiempo. Mandas un WhatsApp y se puede hacer el pedido y te lo llevamos” nos explica la pollera.

Síguenos en Facebook y Twitter