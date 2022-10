Coaliment: presentes a lo largo y ancho del territorio aragonés

La campaña 'Aragón Alimentos Nobles' sigue su curso. La promoción de los productos de nuestra tierra continúa llevando lo mejor de nuestra gastronomía por dentro y por fuera de Aragón. Y entre las distribuidoras que están ayudando a esa labor, este miércoles tenemos que hablar de Coaliment, una marca que se encuentra distribuida por toda nuestra Comunidad Autónoma, con especial fuerza en las zonas rurales.

Hemos hablado con Iñaki Goñi, Gerente de Supermercados Coaliment, del Grupo HD Covalco. En primer lugar nos ha explicado lo que supone para ellos ser una de las 9 grandes cadenas distribuidoras que participa en esta campaña: "Creo que la mayoría de las personas que vivimos en Aragón somos conscientes de la importancia que tiene el sector agroalimentario en la economía aragonesa. Además es un motor para fijar población en las zonas rurales. Coaliment y el Grupo Covalco comparten este mismo fin y, por lo tanto, nos ponemos al servicio del Gobierno de Aragón en esta campaña".

En esa misma línea, también ha querido recordar que "durante la validez de la campaña puntual, en los folletos y en nuestras tiendas, se da más visibilidad, si cabe, a nuestros productos y los productos de la tierra y ello fomenta un crecimiento importante de la venta, pero esta apuesta tiene que durar los 365 días del año, no se puede quedar en el hecho puntual de un folleto", sentencia.

Goñi confiesa que "en los años que llevo trabajando en Aragón nunca me he encontrado con un producto aragonés del que no nos podamos sentir orgullosos" y que por eso "es muy difícil quedarse solamente con uno".

El pasado 30 de septiembre fue cuando arrancó esta campaña. Este año está teniendo un carácter más ambicioso y está mostrando lo mejor que tiene el territorio de una manera clara y sin trucos: 'Lo que ves, es'. Una campaña que va a seguir su promoción hasta finales de año y que enfocará sus esfuerzos en diferentes acciones concretas para seguir poniendo a los productos aragoneses en el foco principal.

