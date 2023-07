La Clínica del Pilar cierra de forma definitiva ante la incertidumbre de los trabajadores

La clínica más antigua de la ciudad de Zaragoza está atendiendo las últimas consultas que tenía programadas para este viernes. El cierre se produce después de presentarse a un concurso voluntario de acreedores por pérdidas económicas que comunicó el 5 de julio a sus 73 trabajadores el grupo encargado de gestionar la clínica desde 2004, el grupo Laber Hospitales con sede en Asturias.

La delegada de Comisiones Obreras en la Clínica, Fernanda Carrión, ha asegurado que en principio todos los trabajadores "van a la calle". Carrión ha señalado que "la situación está complicada", y que algunos compañeros han optado por renunciar y "buscarse la vida porque no puede permitirse estar sin comer". Y por otro lado, subraya que otras personas por edad o categoría "no van a poder encontrar trabajo tan facilmente y hasta que no nos den el despido oficial no se puede ni si quiera asistir a las listas del paro".

Las 300 operaciones concertadas por Sanidad en este centro se han distribuido al resto de clínicas con acuerdo marco, según han asegurado a COPE Zaragoza desde la Consejería de Sanidad que preside Sira Repollés, y también, que sienten el desenlace final de la Clínica del Pilar.

El director médico del Hospital San Juan de Dios, el doctor Emilio González, ha apuntado que se ha internado a "algún paciente" de la Clínica del Pilar que estaba ingresado allí, "y que necesitaba continuar la hospitalización un poquito más prolongada". E igualmente, afirma que se están "estudiando pacientes que estaban en un proceso de rehabilitación para poder concluir en estas instalaciones dicho tratamiento."

