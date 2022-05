Cerca de 1.500 personas sufren esclerosis múltiple actualmente en Aragón

Bajo el lema 'La persona con esclerosis múltiple, en el centro', hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En Aragón unas 1.500 personas padecen esta enfermedad crónica y degenerativa que ni tiene cura ni se sabe cual es su origen, aunque la medicina ha avanzado mucho y hay nuevos tratamientos como ha recordado en COPE la directora de la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple FADEMA, Teresa Ferraz.

Si una esclerosis no se diagnostica en condiciones o no está bien tratada, el tiempo que transcurre puede causar un daño irreparable en el cerebro. Además, se trata de una enfermedad que tiene distintos grados de intensidad y diferentes maneras de manifestarse en cada persona. Puede aparecer tanto en adultos como en jóvenes y es la primera causa de discapacidad no traumática. Hablamos de una enfermedad que padecen en España 55.000 personas de las que un 75% son mujeres.

Por este motivo, la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple FADEMA, ha convertido hoy su sede del barrio del Actur de Zaragoza, en un punto de sensibilización sobre el impacto que tiene esta enfermedad en la vida de las personas que la padecen y en sus familias. FADEMA, es una entidad sin ánimo de lucro con más de 400 socios dedicada al tratamiento y atención integral de personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. FADEMA dispone en la calle Pablo Ruiz Picasso 64 de Zaragoza, de un centro asistencial de rehabilitación, centro de día de 60 plazas y una residencia con 19 plazas privadas y concertadas.

JORNADA INTENSA EN LA SEDE DE FADEMA

La jornada ha comenzado con la visita de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, a la sede de FADEMA para conocer in situ los programas y servicios que presta la Fundación. Usuarios y familiares han protagonizado esta mañana una performance colectiva junto al equipo profesional y numerosas colaboraciones de colectivos de todo Aragón bajo el lema #Tejiendoredes. Esta tarde está previsto un encuentro un encuentro especial con familias, y esta noche, el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, se iluminará de naranja como muestra de apoyo a las personas que padecen esta enfermedad.

Las personas con esclerosis múltiple no pueden esperar a ser atendidas a nivel sanitario o social mientras su enfermedad avanza. Y por eso pueden y quieren formar parte de la solución a sus necesidades, para ello, Esclerosis Múltiple España ha creado su Comité de Personas con Esclerosis Múltiple, para estructurar, profesionalizar y facilitar esta participación.

