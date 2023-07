Este va a ser un verano muy tormentoso. La Agencia Estatal de Meteorología preve unos meses de calor, pero con tormentas a últimas horas del día siguiendo lo que ha sido la tónica habitual del mes de junio. Estas tormentas veraniegas no suelen gustar a quienes les gusta disfrutar del calor, la playa o la piscinas. Todo lo contrario sucede con los llamados "cazatormentas". Ellos disfrutan cada vez que las alertas por tormentas se activan. Cogen su coche, su móvi o cámara y se meten de lleno en el temporal para obtener la mejor imagen de la tormenta.

Entre esos "cazatormentas" está Víctor Torrecilla, un zaragozano que plasma todas estas imágenes a través de sus redes sociales (@tormentas_zgz) en Instagram, Twitter o Tik Tok.

"La caza de la tormenta empieza unos días antes. Hay que ir mirando los modelos, el tiempo, los pronósticos... vas viendo dónde hay posibilidad de tormentas. Ya a falta de 48 horas, los modelos te indican dónde hay más posibilidades y llegado el momento coges el móvil, la cámara, el coche y allá vas, a la caza de la tormenta. Tienes que estar en un sitio con zonas amplias que no te tapen árboles y montañas. Y una vez ahí, esperar", nos cuenta Víctor en COPE.

Imagen de @tormentas_zgz

"Puede ser peligroso porque apuras para hacer la mejor foto de la tormenta y esa mejor foto está en el centro del temporal. Te la juegas en el momento. Tienes que tener cuidado para que no te pille, sobre todo si lleva granizo. Eso es lo más peligroso", afirma este zaragozano.

Su afición por cazar tormentas le ha llevado a recorrer gran parte de España y las situaciones más complicadas las ha vivido precisamente fuera de Aragón: "En Galicia hace unas semanas me pilló de lleno una granizada en una carretera muy estrecha. Lo mejor en estos casos es quedarse en una zona alta y esperar a que pase la tormenta. El primer año fue malísimo porque no estaba especializado y tuve situaciones comprometidas, pero con los años vas adquiriendo experiencia y aprendiendo en qué zonas puedes meterte y en cuáles no".

Imagen de @tormentas_zgz

La primera tormenta que cazó Víctor fue en Muel, casi por casualidad, cuando estaba en la piscina con unos amigos. Por entonces era 2019 y 4 años después, Víctor se ha convertido en todo un experto. Habitualmente caza unas 16 o 17 tormentas anuales, pero en este 2023 ya ha alcanzado esa cifra, en gran parte debido a las tormentas que han caído durante el mes de junio.

Una afición que, aunque pueda parecer arriesgada, es compartida cada vez por más gente: "Empecé solo, pensé que había poca gente pero poco a poco vi que hay muchas personas a las que les gusta cazar tormentas. Estos años he estado cazando prácticamente solo, pero este 2023 ya me he encontrado situaciones en las que había 8 o 10 personas cazando imágenes en una misma tormenta".

Víctor Torrecilla (@tormentas_zgz) en COPE Zaragoza

